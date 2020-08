Kristen Wiig n’a pas encore été révélée comme le guépard à part entière dans Wonder Woman 1984, mais elle a taquiné que le personnage aura différentes étapes entre le super-vilain humain et complet. Wiig s’est entretenu avec In Style pour une nouvelle interview sur le film, qui devrait actuellement sortir le 2 octobre. Les points forts sont ci-dessous:

Sur son look dans le film en tant que Cheetah: «Nous n’avons pas le droit de prendre des photos. C’était le verrouillage. Ils l’ont quelque part et vous le verrez. Mais il y a différentes évolutions dans mon personnage. Je vais vous laisser avec ça.

Sur la formation pour le rôle: «Mon emploi du temps n’était pas du tout comme celui de Gal, car elle était là toute la journée tous les jours. Mais j’avais des entraînements de cascades, et quand ils me montraient des aperçus de ce que je devais faire, je me disais: «Es-tu fou?» À la fin, je me sentais fort et j’avais une tonne d’énergie. Je me sentais bien – il ne s’agissait pas de devenir maigre ou musclé. Mais j’ai traversé tellement de sel d’Epsom. Et du vin.

Sur la façon dont elle a été approchée pour le rôle: «Je suis un nerd de super-héros, c’est donc mon rêve. J’ai toujours voulu avoir des super pouvoirs. Mon agent a appelé et a dit: «Patty Jenkins veut vous parler. Elle ne dira pas de quoi il s’agit, mais elle réalise un autre film de Wonder Woman. « Tout était très secret. »

Lors des tests pour le rôle: « [It was] était l’une des choses les plus angoissantes de ma vie. Après cela, Patty et moi nous sommes rencontrés pour prendre un verre et nous nous sommes vraiment bien entendus. Je n’ai rien entendu pendant un moment quand je suis rentré à la maison, alors je me suis retourné quand j’ai eu le rôle. Je n’ai jamais pensé avoir la chance d’être dans l’un de ces films – j’ai dans la quarantaine et je ne suis pas connu pour être ce type d’acteur. Je regardais autour de moi et je pensais: « Je ne peux pas croire que je suis là-dedans. » «