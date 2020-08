Kurt Luedtke, qui a quitté le journalisme pour Hollywood et a remporté un Oscar pour son scénario «Out of Africa», est décédé dimanche au Michigan après une longue maladie. Il avait 80 ans.

Le natif du Michigan est décédé à l’hôpital Beaumont de Royal Oak, a rapporté le Detroit Free Press. Il avait travaillé pour le journal à partir de 1965 et faisait partie de la couverture du journal lauréate du prix Pulitzer des émeutes meurtrières de 1967 dans cette ville. Il en devient le rédacteur en chef avant de partir à 33 ans pour poursuivre une carrière de scénariste.

Luedtke a pu vendre à Orion Picture son idée d’un propriétaire d’un entrepôt d’alcool dont la vie est presque détruite par un journaliste s’appuyant sur une source anonyme. Le film est devenu «Absence of Malice» de Sydney Pollack, avec Paul Newman, Sally Field, Melinda Dillon et Wilford Brimley, menant à une nomination aux Oscars Newman pour l’acteur, Dillion pour l’actrice de soutien et Leudtke pour le scénario original.

Luedtke a de nouveau fait équipe avec Pollack et a écrit le scénario de 1985 «Out of Africa», basé sur les livres d’Isak Dinesen écrits par Karen Blixen sur sa vie au Kenya au début du 20e siècle. Avec Robert Redford et Meryl Streep, «Out of Africa» a remporté sept Oscars en 1986, dont le meilleur scénario adapté pour Luedtke, meilleur film et meilleur réalisateur pour Pollack.

Luedtke s’est associé à Pollack pour la troisième fois pour « Random Hearts » de 1999, mettant en vedette Harrison Ford et Kristin Scott Thomas, et a adapté le thriller du roman de Warren Adler.

Il a également travaillé sur les premières versions du scénario de «Schindler’s List» de Stephen Spielberg et sur «Rain Man» avec Pollack avant qu’il ne devienne le projet de Barry Levinson. Malgré son succès dans l’industrie, le scénariste a refusé de déménager en Californie, préférant résider dans le Michigan.

Luedtke laisse dans le deuil sa femme Eleanor, qu’il a épousée alors qu’ils étaient tous deux au Miami Herald avant de rejoindre le Free Press.