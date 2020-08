La sortie du single collaboratif «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion vendredi a apporté avec elle un clip vidéo tout aussi vif, qui a depuis siégé en haut de la page des tendances de YouTube. La vidéo présente un grand nombre d’invités célèbres: Normani, Rosalía, Mulatto, Sukihana, Rubi Rose et Kylie Jenner, qui fait une apparition spectaculaire de 20 secondes vêtue d’un imprimé léopard. Cependant, certains fans ne sont pas satisfaits du camée de Jenner.

Les fans ont félicité Cardi et Megan pour avoir mis en lumière les femmes noires et brunes, mais ont déploré l’apparence de Jenner, souvent accusée de s’approprier la culture noire. Bientôt, une pétition est apparue sur Change.org appelant à la suppression de Jenner de la vidéo.

Créée par les utilisateurs Nini YouTube, Megan Hotties et Bardo Gangs, la légende de la pétition déclare: «La vidéo était parfaite jusqu’à ce que nous voyions K et que je veuille jeter mon téléphone.» Ceux qui ont signé la pétition sont d’accord, avec un commentaire: «J’étais heureux de profiter de ma tasse quotidienne de femmes brunes jusqu’à ce que ce colonisateur de vol de culture se présente et me fasse renverser. Un autre signataire a déclaré: «C’est une vautour de la culture qui ne se souvient pas à quoi ressemble son propre teint! A bas les vautours de la culture!

Au moment de sa publication, la pétition comptait plus de 50 000 signatures.

Bien que Cardi n’ait pas abordé spécifiquement le camée de Jenner, elle a fait allusion à la situation sur Twitter en écrivant: «Je veux dire merci à chaque femme qui faisait partie de ma vidéo! Le fait que vous ayez pris du temps dans vos horaires signifie beaucoup pour moi! C’était tellement important pour moi d’inclure différentes femmes qui sont de races différentes et viennent d’horizons différents, mais qui sont si puissantes et influentes.

Pendant ce temps, les utilisateurs de Twitter ont continué à partager leurs opinions sur la question et les théories sur les raisons pour lesquelles Jenner était impliquée.

Jenner n’a pas encore répondu au contrecoup, et a plutôt partagé des photos et des images des coulisses du tournage du clip vidéo sur Instagram.

Regardez la vidéo musicale complète pour «WAP» ci-dessous.