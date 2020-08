Kylie Jenner prépare de délicieux biscuits avec Stormi | .

La millionnaire Kylie Jenner, sur sa chaîne YouTube avec sa fille Stormi ont partagé leur recette pour en préparer Délicieux cookies.

En dépit d’être un femme assez occupéea, vous avez toujours la possibilité de partager des moments très tendres avec votre fille.

Bien qu’il ne soit pas encore temps de NoëlVous pouvez sauvegarder cette recette et l’utiliser dans quelques mois, ou peut-être pouvez-vous aussi vous entraîner.

Ceci est une recette que vous pouvez réaliser en compagnie de votre enfants ou neveux, car ils peuvent également vous aider à le préparer.

Ingrédients pour préparer les biscuits de Noël

1 tasse de beurre non salé, ramolli (2 bâtonnets)

1 tasse de sucre

2 oeufs

1 cuillère à soupe et demie de vanille

1 cuillère à café de sel

3 tasses de farine

Tout le mélange que vous pouvez faire à la main si tu n’en as pas mixer, la procédure est la même mais cela peut prendre un peu plus de temps pour le faire à la main.

préparation

Vous mettrez le beurre dans le mixeur, vous devrez laisser le beurre à température ambiante on dit aussi qu’il est sur le point de pommade, retirez-le du réfrigérateur environ 20 min avant environ en fonction de la météo, après le beurre, vous le viderez le sucre et battre à vitesse moyenne.

À ce stade, le beurre aurait dû changer de couleur un peu plus clair, après 5 min. vous allez ajouter les œufs et vous continuerez à battre, lorsque vous les ajouterez après encore 5 min. environ (cela dépend beaucoup de votre mélangeur) cela rendra également le mélange un peu plus blanc et plus lisse.

Pendant que vous continuez à battre, vous ajoutez le sel et le extrait de vanille, après 1 minute, ajoutez le farine Petit à petit, pensez à battre d’abord un peu avec une cuillère pour que la poussière de farine ne monte pas trop, une fois le mélange terminé, mettez la pâte dans un sac et mettez-la au réfrigérateur pendant une demi-heure.

Après 30 minutes, mettez farine sur une base pour étaler la pâte et l’étaler avec un rouleau à pâtisserie, l’épaisseur doit être de quelques millimètres, pas plus de 1 cm. utilisez un emporte-pièce pour les mettre sur une plaque à pâtisserie 350 ° de 12 à 15 minutes.

Les cookies ne sont pas très dorés selon la vidéo de Kylie, elle a décoré avec du givre préparé et des bonbons au sucre.

À lire aussi: Justin et Hailey Bieber vous apprennent à préparer de délicieuses pâtes