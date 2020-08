TVE se prépare à une véritable révolution sur le gril de la déconnexion catalane de La 2. Ses dirigeants veulent miser fermement sur la programmation en catalan et le faire Ils ont conçu un nouveau gril qui sera lancé en septembre prochain et qu’il aura certains des formats les plus consultés aujourd’hui et avec de nouveaux espaces qui rendront le la présence du catalan dans la chaîne est doublée. Cela tentera de configurer un horaire qui soit divertissement, information et proximité. L’objectif? Essayer de prendre du poids dans un territoire dominé par TV3 et créer ainsi une alternative pour les téléspectateurs catalans qui aujourd’hui ne disposent pas d’une autre télévision régionale puissante et compétitive.

Rosa Maria Mateo

Lors de sa dernière apparition au Sénat, Rosa María Mateo était convaincue que « La Televisión Española peut et doit contribuer à promouvoir un plus grand pluralisme dans le paysage médiatique en Catalogne » et il a précisé que «nous allons le faire à travers un contenu de proximité qui complète l’offre d’autres chaînes publiques». Le seul administrateur de la chaîne a également avancé que l’objectif est que cet engagement régional se développe au fil des années et s’étende à d’autres territoires. « Espérons qu’à l’avenir nous aurons les ressources nécessaires pour faire quelque chose de similaire dans d’autres communautés avec leur propre langue »a déclaré cela.

Les matins Gemma Nierga et son ‘Cafè d’idees’

Mais bon, à quoi ressemblera le nouveau grill de La 2? FormulaTV l’analyse après l’avoir connue grâce aux sources officielles de TVE. Au-delà d’un débat social qui Xavier Sardà modérera aux heures de grande écoute, votre gros pari sera «Cafè d’idees»; une grande fenêtre en direct de 8h00 à 10h00 qui comprendra des débats, des entretiens avec des personnalités actuelles de premier plan, des rassemblements politiques, sociaux ou économiques et un bilan de tout ce qui se passe dans le monde. Finalement, TVE a l’intention d’ouvrir la journée avec un excellent programme informatif et de divertissement en catalan qui sera dirigé par le célèbre journaliste Gemma Nierga et qui rivalisera de front avec ‘La hora de La 1’, le nouveau magazine du matin que Mónica López dirigera dans La 1. Deux espaces d’information qui viennent avec deux visages avec des personnalités marquées très différentes. Les deux formats peuvent-ils se compléter? Est-il logique que les deux magazines coïncident?

Gemma Nierga, présentatrice de ‘Cafè d’idees’

Midi Information et sport

Par contre, déjà à midi, La 2 en Catalogne rééditera l’Informatiu Midgia quelques minutes avant, il sera vu sur La 1 et pariera sur le programme actuel sur la zone métropolitaine de Barcelone «La métro» (14h35), dirigé par Quim Barnola. Son concours dans La 1 est encore inconnu puisque la chaîne publique n’a pas encore confirmé la continuité du concours mené par Àngel Llàcer «Bloqué par le mur». Puis, à 14 h 55, débutera « Desmarcats » (14 h 55) dans lequel Albert Font analysera l’actualité sportive sociale. L’espace sportif rivalisera de front avec la première section du «Telediario 1» de TVE.

En retard Histoire, nostalgie et humour

Quant à la bande de l’après-midi, il reste quelques espaces qui composent déjà la grille actuelle, mais il y a aussi plusieurs premières. De cette façon, tous les jours à 17 h 15, un documentaire doublé sera diffusé en catalan qui affrontera la fiction «Servir y Protect» dans La 1. Cela cédera la place à l’espace d’archives à 18h15 le lundi ‘Calidoscopi’, le ‘Jo sóc Erasmus’ éducatif et les rapports de ‘5 dies a’. Mardi dans cette bande, « Perduts en el temps » sera diffusé dans lequel Bruno Oro racontera l’histoire de sites abandonnés qu’il visitera lui-même, tout en mercredi, Anna Cler continuera à diriger ‘Noms propis’ et le jeudi, les monologues seront les protagonistes du format «20Vint» avec Toni Mata.

Tània Sàrrias, présentatrice de ‘Punts de vista’

Cette bande qui variera quotidiennement son contenu, Il fermera du lundi au jeudi avec le nouveau programme d’animations ‘En línia’ (18h45) dont nous avons à peine les détails à ce jour, alors que vendredi son espace occupera ‘Punts of sight’ avec Tània Sàrrias, un espace qui faisait déjà partie de la programmation de La 2 aujourd’hui. La journée se terminera tous les jours ‘El vespre’, un espace informatif avec Marta Sugranyes. Tous ces espaces rivaliseront de front avec le pari fiction de La 1, son concours «El cazador» et le programme national d’actualité «España directo».

Une alternative puissante à TV3

Avec ce grand remodelage, Il est évident que Televisión Española parie, et beaucoup, sur La 2 dans le circuit catalan. La chaîne publique a su créer un programme qui unit complètement le service public, le divertissement pur et simple et aussi l’information. C’est sans aucun doute un pari plus que puissant pour affronter TV3 Depuis, à l’instar de la télévision publique catalane, elle pariera sur des contenus locaux proches du public catalan; ces téléspectateurs pourront l’identifier comme leur propre chaîne. En Catalogne, La 2 est sans aucun doute transformée en télévision pratiquement autonome à son époque afin de devenir une alternative compétitive qui puisse s’implanter sur le marché public catalan monopolisé.

Siège de TV3

Un changement nécessaire au niveau de l’Etat?

Les 2 comporteront une offre clairement alternative à celle des autres grands généralistes mais qui ajoute sans aucun doute de la valeur à la chaîne, complétant les genres avec un pari varié et compétitif dans lequel la propre production joue un rôle fondamental. C’est une grille diversifiée et qui donne une entité à la chaîneEst-ce alors le modèle à suivre dans La 2 au niveau national? Eh bien, sans aucun doute, la réponse pourrait être clairement affirmative et c’est que la deuxième chaîne de RTVE a besoin de redéfinir encore plus son identité, surtout pendant la journée, car en prime time nous trouvons des paris puissants et que ont atteint un point différentiel par rapport au reste, dans ses formats quotidiens, il lui faut encore aller plus loin.

Ce large grill quotidien contraste avec celui que La 2 a au niveau national, dans lequel au-delà de ses propres espaces de production tels que « Ici, il y a du travail », « L’aventure de la connaissance », « English Online » ou le succès « Connaître et gagner » , la grille est dominée par des espaces cinématographiques et documentaires d’une infinité de genres. C’est un pari de type légal, mais ne serait-il pas plus logique d’essayer d’aller plus loin? Pourquoi ne pas miser sur un gril quotidien aux contenus divers, qui ont leur propre personnalité et qui donnent à la chaîne une image définie devant un spectateur? Dans un marché très diversifié, il est essentiel que La 2 ait une image claire devant le public. Et peut-être, le chemin que vous empruntez en Catalogne est un point de départ intéressant.

Les deux

La 2 a besoin de personnalité dans sa journée

Un contenu proche du public, où se mêlent humour, information, actualité et service public, avec des visages reconnaissables et d’autres encore à découvrir, le tout avec une structure quadrillée claire, définie et très marquée. Peut-être que La 2 lui-même doit être cela; Vous devez savoir comment unir votre côté le plus alternatif, différent et de niche avec un contenu ouvert au grand public mais qu’elles constituent une alternative à l’offre des chaînes généralistes. Il est peut-être temps pour La 2 de se réinventer dans sa structure quotidienne et d’aller plus loin, le moment est peut-être venu de montrer tout son potentiel et une fois pour toutes un coup sur la table. Parce que Oui, il est possible de créer une chaîne alternative qui attire l’attention d’un spectateur à la recherche d’un type d’offre au-delà du purement commercial. La 2 a besoin de cette torsion pour être beaucoup plus visible, pour pouvoir créer un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire dans le spectateur qui le fasse renouer avec la chaîne.

Monica Lopez

Concours pour La 1?

Est-il possible de faire tout cela sans affecter La 1? Évidemment oui. Nous sommes confrontés à des offres clairement complémentaires peut finir par profiter au groupe pour capter un spectre d’audience beaucoup plus large. Inutile de reléguer La 2 pour vanter la suite de La 1; Il est temps de travailler pour renforcer tous les canaux de manière égale avec le contenu lié aux cibles. Par conséquent, dans ce cas, vous devez vous battre dans La 2 avec un contenu compétitif, mais en essayant de compléter vos offres autant que possible afin qu’il n’y ait tout simplement aucun conflit d’intérêts dans aucune bande. Bref, nous devons lutter pour créer une chaîne publique puissante, forte et visible.