Le long promis bande-annonce de The Batman le remake tant attendu du Dark Knight réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson est arrivé et nous pouvons voir un Batman violent et nostalgique mais aussi un détective, à la recherche d’indices parmi les cadavres que The Riddle le laisse partout dans Gotham City.

«J’ai toujours été un grand fan et nous espérons que la pandémie passera bientôt afin que nous puissions donner aux gens ce qu’ils veulent», a expliqué Pattinson lors de la présentation du panel au DC FanDome, la convention all-DC comprenant des films.

«Il (Batman) n’est pas un super-héros au sens officiel du terme. Sa puissance est tout ce qu’il peut supporter et tout le poids qu’il porte avec lui… Et il est loin d’être parfait. Il en est à ses débuts et est loin de devenir le personnage que nous connaissons. Il apprend à être Batman, il apprend ce qu’il peut et ne peut pas faire », a expliqué Matt Reeves.

Reeves a expliqué que des films comme Chinatown et Taxy Driver étaient des films qui l’ont inspiré à faire ce film car c’est « une histoire policière et parle de la corruption de la ville ». L’idée, a-t-il expliqué, est que Batman n’a rien de super, c’est un justicier qui enquête sur des meurtres dans une ville corrompue.

Je ne sais pas si quelqu’un aurait imaginé Something in the way de Nirvana comme chanson pour la bande-annonce, mais cela lui donne une atmosphère que nous ne pensions pas possible. Le réalisateur a affirmé que Robert Pattinson était en contact avec Christian Bale pour obtenir des conseils sur la façon de porter le costume de Dark Knight.

Reeves dit que Paul Dano jouera un Riddler que nous n’avons jamais vu auparavant. En un sens, ce sera l’histoire de ce personnage, car il raconte ses premiers meurtres. Le réalisateur a affirmé que Selina Kyle était en train de devenir Catwoman, c’est donc une préquelle de son histoire.

Le Batman présentera des performances de Robert Pattinson comme Bruce Weyne, Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, John Turturro comme Carmine Falcone, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright comme James Gordon, entre autres.