Quelques heures avant sa première officielle, il a atteint les réseaux sociaux le premier trailer officiel de The Batman, le remake tant attendu du Chevalier noir réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson. Que pouvons-nous dire? C’est intrigant, violent et plein de méchants.

La bande-annonce de The Batman a l’air bien bâtard. Sortez alv. pic.twitter.com/NCTGn1KdSv – César Ovando 亀 (@CtrlCEs) 22 août 2020

Je ne sais pas si quelqu’un aurait imaginé « Something in the way » de Nirvana comme chanson pour la bande-annonce, mais garçon ça lui donne une atmosphère que nous ne pensions pas possible. De plus, Batman de Robert Pattinson est à la fois ultra violent et nostalgique.

Parmi les méchants que nous reconnaissons sont le pingouin, Gatubeta, le Riddler et un gang de clowns qui sont probablement le gang des Joker. Attendons le lancement officiel pour en savoir plus.

En plus de Pattinson dans le rôle titre de Bruce Wayne, The Batman mettra en vedette Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, John Turturro comme Carmine Falcone, Colin Farrell comme le pingouin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright comme James Gordon, entre autres.

Après les interruptions dues à la pandémie, The Batman devrait reprendre la production en septembre prochain, mais on voit qu’ils progressent bien sur le film. Le film sortira le 1 octobre 2021.