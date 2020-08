Variety a obtenu un accès exclusif à la bande-annonce du drame familial «God You’re such a P-k», avec Heike Makatsch et Til Schweiger. Agent de vente Picture Tree Intl. a révélé les premières transactions de territoire.

Cinemart a pris les droits pour la République tchèque et la Slovaquie, tandis que Voxell Films a pris CIS. Picture Tree est en négociations finales pour l’Amérique du Nord, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Taiwan et la Pologne. Le distributeur allemand Leonine vise une sortie le 1er octobre.

Inspiré de l’histoire vraie de Stefanie Pape et du livre du même nom écrit par son père Frank Pape, le film suit une jeune fille de 16 ans, interprétée par Sinje Irslinger, dont le monde est bouleversé lorsqu’elle découvre qu’elle a cancer en phase terminale juste avant un voyage de fin d’études à Paris.

Lorsque les parents de Steffi, interprétés par Schweiger et Makatsch, décident qu’elle devrait plutôt rester à la maison, elle s’enfuit avec un jeune casse-cou de moto, joué par Max Hubacher («Le capitaine», «Mario»), qui promet de l’emmener à Paris. Poussé par un désir profond et une soif de vivre, Steffi apprend qu’il est plus facile d’abandonner la vie quand on l’a vraiment aimée.

Le film est réalisé par André Erkau, qui a déclaré à Variety que le film avait un personnage principal puissant: une adolescente qui défie sa maladie mortelle et veut revivre. «C’est précisément ce désir de vivre qui est le moteur de notre histoire», a-t-il déclaré. «En fin de compte, ce n’est pas un film sur la mort, mais un film qui raconte avec une énergie contagieuse une histoire sur le désir de vivre – et c’est donc une déclaration d’amour pour la vie elle-même.

Le film a été produit par Tommy Wosch, qui a co-écrit le scénario avec Katja Kittendorf. UFA Fiction produit en coopération avec RTL.