DC Execs sur la possibilité de plus de croisements de films et de télévision DC, plus la bande-annonce de la saison 7 de Flash

La CW a publié la première bande-annonce de la septième saison à venir de leur projet dirigé par Grant Gustin Le flash série, nous donnant un aperçu des nouveaux ennemis puissants du speedster écarlate alors que Barry se bat pour rassembler tout le monde. La série Arrowverse devrait faire son retour en janvier 2021. Regardez la vidéo dans le player ci-dessous!

Lors du panel Multiverse 101 lors de l’événement DC FanDome de samedi dernier, les dirigeants de DC, Walter Hamada, et Jim Lee, ainsi que le créateur d’Arrowverse, Greg Berlanti, ont évoqué la possibilité d’avoir plus de croisements de films et de télévision DC dans de futurs projets à la suite du surprenant camée d’Ezra Miller en tant que Flash DCEU dans les CW Crise sur des terres infinies où il a pu rencontrer la version de Grant Gustin du speedster écarlate.

Hamada a confirmé que la rencontre révolutionnaire Flash avait effectivement ouvert la porte à d’autres croisements potentiels. «Jusque-là, la société était organisée là où la télévision était la télévision et le cinéma était le cinéma, et souvent DC et Jim étaient les arbitres de:« Ils veulent utiliser ce personnage. Utilisez-vous ce personnage? »C’est devenu cette situation vraiment étrange où les fans adorent les personnages, ils veulent juste voir les personnages, ce qui nous ouvre la porte à faire plus de croisements, à vraiment nous pencher sur cette idée de [the multiverse] et reconnaissez le fait qu’il peut y avoir un Flash à la télévision et un dans les films, et vous n’avez pas à choisir l’un ou l’autre, et ils existent tous les deux dans ce multivers. Je pense qu’en allant de l’avant, il y a plus d’opportunités de faire des choses comme celle-ci.

Malgré cela, ils ont admis qu’il est peu probable qu’un prochain crossover majeur comme celui-ci se produise dans un proche avenir, Berlanti confirmant que le prochain crossover Arrowverse ne sera certainement pas aussi important que le dernier crossover en raison de la pandémie en cours.

« En ce qui concerne notre prochain événement crossover l’année prochaine, je pense qu’en raison du COVID en ce moment et de la pandémie, nos aspirations ne sont pas aussi grandes », Dit Berlanti. « Nous aimerions juste recommencer à tourner. »

Le flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow, Carlos Valdes comme Cisco Ramo, Hartley Sawyer comme Ralph Dibny, Jessica Parker Kennedy comme Nora West-Allen alias le héros du speedster XS, Danielle Nicolet comme Cecile Horton avec Tom Cavanagh comme Dr Harrison Wells et Jesse L. Martin comme détective Joe West.

Basé sur les personnages de DC Comics, Le flash est de Bonanza Productions Inc. en association avec Berlanti Productions et Warner Bros. Television, avec les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Sarah Schechter et Todd Helbing.

