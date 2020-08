La bande-annonce de Right Stuff définit la première de Disney + pour octobre

National Geographic a publié le officiel Les bonnes choses bande-annonce de leur prochaine série dramatique, mettant en vedette le célèbre Mercury Seven alors qu’ils se lancent dans une mission révolutionnaire qui changera non seulement leur carrière, mais affectera également grandement leur vie personnelle. Avec Patrick J.Adams, la série sera disponible en streaming le vendredi 9 octobre, exclusivement sur Disney +. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous

CONNEXES: Mamie Gummer rejoint Patrick J.Adams dans The Right Stuff de NatGeo

Pour combattre un sentiment national de peur et de déclin, le gouvernement américain conçoit le projet Mercury de la NASA, déclenchant une course spatiale avec les Soviétiques et faisant instantanément des célébrités d’une poignée de pilotes d’essai alimentés par l’adrénaline de l’armée. Ces individus, connus sous le nom de Mercury Seven, sont transformés en héros bien avant d’avoir accompli un seul acte héroïque. Au cœur d’un drame historique peuplé de personnages profondément humains, les archrivals John Glenn et Alan Shepard jockey pour devenir le premier homme dans l’espace.

Obtenez votre exemplaire du livre sur lequel la série est basée ici!

Les bonnes choses jouera Patrick J.Adams (Costume) comme John Glenn, Jake McDorman (Illimité) comme Alan Shepard et Colin O’Donoghue (Il était une fois) comme Gordon Cooper, avec Eric Ladin, Patrick Fischler, Nora Zehetner, Eloise Mumford, Shannon Lucio et Josh Cooke.

La série basée sur la NASA marque désormais le deuxième programme à être repris par le service de streaming de Nat Geo après les docuseries Le monde selon Jeff Goldblum a été initialement mis en place avec le réseau câblé appartenant à Disney avant d’être envoyé à Disney +. Les bonnes choses est sur le point de devenir la première série originale scénarisée pour Disney + de Nat Geo et fournira une plate-forme pour un drame original notable à l’automne lorsque les streamers commenceront à ressentir les effets des arrêts de production liés à une pandémie.

CONNEXES: The Right Stuff Teaser révèle un premier aperçu de Mercury Seven

L’acteur lauréat d’un Oscar Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood) servira de producteur exécutif via sa bannière Appian Way aux côtés de Jennifer Davisson, Will Staples, Mark Lafferty et Lizzie Mickery. Le Trône de Fer’ David Nutter dirigera le premier épisode de la série et est également en tant que producteur exécutif. Lafferty a également signé en tant que showrunner.

Les bonnes choses est une coproduction entre Appian Way Productions et Warner Horizon Television en partenariat avec National Geographic.

« alt = » « />