La BBC britannique a acquis la série documentaire en quatre parties «Enslaved: The Lost History of the Transatlantic Slave Trade», mettant en vedette l’acteur et militant des droits humains Samuel L. Jackson du producteur et distributeur Fremantle.

La série, dirigée par Simcha Jacobovici («Atlantis Rising»), jette un nouvel éclairage sur 400 ans de traite des êtres humains, alors que des millions d’Africains réduits en esclavage ont été expédiés aux Amériques par des marchands d’esclaves d’Europe occidentale. Il suit des plongeurs en haute mer sur des sites de plongée au Royaume-Uni, dans les Caraïbes et en Floride alors qu’ils recherchent et localisent des navires qui ont coulé en noyant les humains asservis à bord, tandis que sur la terre ferme, des experts enquêtent sur les histoires derrière des lieux connexes, au Ghana, en Angleterre et dans les Amériques.

Chaque épisode suit une histoire distincte: l’emplacement et l’enquête sur les navires négriers coulés, et une analyse historique de la traite transatlantique des esclaves menée par Jackson, l’auteur Afua Hirsch et la journaliste d’investigation Simcha Jacobovici. L’émission sera diffusée sur la chaîne BBC Two.

«J’ai eu le privilège de rencontrer Samuel L. Jackson, Afua Hirsch et Simcha Jacobovici au début de leur production l’année dernière, et j’étais déterminé à apporter leurs séries essentielles, extrêmement ambitieuses et importantes à la BBC», a déclaré Patrick Holland, contrôleur, BBC Two. «Ce sont des histoires qui demandent à être racontées et qui sont au cœur même de notre histoire commune.»

Jamie Lynn, vice-président exécutif, responsable de la distribution EMEA qui a négocié l’accord chez Fremantle, a déclaré: «À quelques semaines du Mois de l’histoire des Noirs, c’est un réel privilège de pouvoir annoncer un partenariat aussi pertinent avec la BBC et créer une plateforme pour un public jeune et vieux à travers le Royaume-Uni pour s’engager dans cette série historique. Les téléspectateurs britanniques seront également fascinés de voir le rôle de Bristol dans cette histoire, alors que l’écrivain et diffuseur Afua Hirsch visite la désormais tristement célèbre statue d’Edward Colston.

La série sera présentée en première aux États-Unis sur Epix et au Canada sur CBC en six épisodes. Ça a été

re-versioned en une série en quatre parties pour BBC Two en collaboration et avec l’approbation des producteurs.

«Enslaved» est une coproduction entre le Canada et le Royaume-Uni entre Associated Producers de Toronto et Cornelia Street Productions de Londres en association avec la CBC du Canada, la chaîne documentaire et Epix aux États-Unis en association avec Anonymous Content et UppiTV.

Fremantle distribuera la série à l’international.