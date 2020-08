L’histoire aussi ancienne que le temps fait l’objet d’une mise à jour alors que Disney transforme le premier nominé du meilleur film animé en un remake d’action en direct dans la version 2017 de «La belle et la bête». C’est l’un des meilleurs remakes en direct d’un classique animé, à mon avis. C’est juste un récit de ce que nous avons vu en 1991, mais c’est incroyablement bien fait.

Les remakes en direct de Disney peuvent être réussis ou ratés. Ceux qui cherchent à raconter leur propre histoire comme «Maléfique» et «Dumbo» ont été merveilleusement agréables. Ceux qui ont été tournés pour des remakes de plans des classiques animés ont été moins agréables. La première fois que j’ai vu ce film, c’était mon coup de cœur pour les remakes de plans. Depuis, j’en ai vu beaucoup d’autres et je pense que « Le Livre de la Jungle » a pris sa place comme mon préféré, mais celui-ci occupe toujours la deuxième place; et tous sont meilleurs que «Le Roi Lion». Les chansons, même si elles sont chantées par de nouvelles voix, sont toujours incroyables. Tout le mérite doit être rendu à Howard Ashman et Alan Menken pour avoir assemblé une partition et une bande-son qui sont toujours aussi faciles à chanter avec près de 30 ans plus tard.

Le casting d’Emma Watson a provoqué une certaine controverse, mais je pense qu’elle a fait un travail formidable en tant que Belle. Certains pourraient ne la voir que comme Hermione Granger de Harry Potter, et c’est leur perte, car elle a une gamme de talents et elle le montre ici. D’autres n’étaient pas heureux que Disney ait choisi quelqu’un d’aussi distinctement britannique dans le rôle d’une femme française, mais ils semblent oublier que, bien que se déroulant en France, la version originale et animée est une poignée d’accents britanniques et américains. Si vous n’êtes pas distrait par la performance d’Angela Lansbury en tant que Mme Potts dans l’original, vous devriez être distrait par la performance de Watson ici. Et, je ne vois pas comment vous pouvez être distrait par plus facile parce que les deux ont fait un excellent travail.

Je ne suis pas le plus grand fan de Disney qui refait tous ses vieux classiques. J’aurais aimé qu’ils proposent des idées plus originales pour les films d’animation et d’action en direct, mais quand ils annoncent une version d’action en direct, les gens vont les voir. Et, étant donné le nombre de versions non Disney de « Blanche-Neige », « Cendrillon » et « Pinocchio » ont été créées, et combien d’entre elles ont été mauvaises, je ne vais pas me plaindre du fait que Disney intensifie et dise si nous allons faire un film d’action en direct, nous allons le faire correctement. Ils l’ont certainement bien fait avec cette version. Voir cette version m’a rendu plus disposé à essayer d’autres remakes d’action en direct. Et, me souvenir à quel point j’ai aimé cette version me donne envie de continuer à les voir après avoir posé un raté comme « Le Roi Lion ». Je recommande aux personnes qui n’ont essayé de regarder aucun des films d’action en direct, au moins d’essayer celui-ci et « Le livre de la jungle ». Je pense que cela vaut votre temps.

Classement: 4 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de la version en direct de « La Belle et la Bête? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.