Depuis la première de Netflix sur sa plateforme La maison du papier, la série est devenue un véritable phénomène, car au-delà d’être une série sur un groupe de voleurs aux plans très créatifs, les personnages et surtout le masque de Dalí furent rapidement pris comme des icônes de la culture pop, et furent même des emblèmes de manifestations à travers le monde.

Début avril de cette année, le géant du streaming a créé la quatrième saison, où nous pourrions continuer le vol de la Banque d’Espagne qui nous maintenait sur le bord du fauteuil. À cette occasion Le professeur et l’entreprise ont eu des moments difficilesA tel point qu’ils ont pratiquement déclaré la guerre aux autorités et ont malheureusement fait quelques pertes importantes, nous n’avons pas encore surmonté la mort de Nairobi.

Tout a une fin, jusqu’à «La Casa de Papel»

Nous étions tous piqués parce que la chose allait juste bien, mais maintenant Netflix vient de confirmer que l’histoire de La Casa de Papel se terminera avec la cinquième saison. Oui, comme vous le lisez, le braquage prendra fin avec un nouvel épisode où nous saurons enfin si Tokyo, Rio, Helsinki, Denver, Palerme, Stockholm et tout le gang Ils en sortiront vivants, bien que tout semble que la situation deviendra super tendue.

Pour le moment, nous ne savons pas où ira l’intrigue, cependant, nous avons quelques détails sur la nouvelle saison. Le tournage commencera le mois prochain et la cinquième partie comprendra 10 épisodes, en outre de nouveaux visages seront ajoutés au casting pour nous présenter de nouveaux personnages comme Michel-Ange Silveste (connu pour sa participation à des productions comme Sky Rojo ou Sense 8) et Patrick Criado –Qui a été nominé pour le prix Goya pour des films tels que La grande famille espagnole et Vivre sans permission.

Le créateur nous promet une saison épique

À propos de ce dernier opus, le créateur et producteur de la série, Alex Pina, Il a dit qu’une histoire cardiaque nous attend: «Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière de détruire le groupe. Comment mettre le professeur sur les cordes. Comment arriver à des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat est la cinquième saison de «La Casa de Papel». La guerre atteint ses sommets les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante.

En attendant plus de nouvelles sur la dernière partie de La Casa de Papel, comme la date de sortie et plus, regardez ci-dessous l’entretien que nous avons eu il y a quelques mois avec Nairobi, Stockholm, Helsinki, Palerme et bien sûr Berlin, qui nous a parlé de l’impact de la série dans le monde et de certains cas où ils ont apporté une réalité aux singes rouges et au masque de Dalí: