La chanteuse Danna Paola montre sa silhouette dans un bikini rouge audacieux | AP

Singer Danna Paola interprète du thème « Ne dansez pas seul » Il a laissé ses millions d’adeptes surpris avec sa dernière photo, où il apparaît montrant sa silhouette dans un maillot de bain rouge.

Danna Paola a actuellement 25 ansGrâce au fait qu’elle a commencé sa carrière d’actrice très jeune, elle a déjà un peu plus de 20 ans de carrière.

À ses 25 ans Danna Paola Elle est déjà considérée comme une célébrité internationale car elle a non seulement réussi dans son pays d’origine mais aussi en Espagne, où elle a participé à la série Netflix. Élite, la consolidant comme l’une des meilleures actrices de la série grâce à son personnage Lucrecia.

Cela peut vous intéresser: dans la cuisine! Danna Paola vous apprend à préparer des bonbons gélifiés

Parlez de l’interprète de « Sodium » Cela peut être assez long, car tout au long de sa vie, il a eu tellement de participations à différents projets qu’il ne couvre pas tout en détail, les feuilletons, les films, les séries, le théâtre et la musique sont quelques-uns à mentionner.

Il semble que désormais la promotion des marques soit l’un des projets auxquels il participe, le plus récent étant une collaboration avec la marque Puma, puisque le design du maillot de bain qu’il porte est le leur.

OH HEY! Excité de rejoindre la famille @puma @pumamexico !! Merci LEGGO! #DannaConPuma « , a écrit Danna Paola avec enthousiasme.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Apparemment, ce n’est pas seulement le maillot de bain qu’elle porte est de la marque, mais l’ensemble avec lequel elle s’est habillée est de la marque Puma.

Merci à la popularité du protagoniste de Élite De nombreuses entreprises souhaitent collaborer avec elle pour promouvoir leurs produits, uniquement sur son compte Instagram officiel, elle compte 26 millions 900 milliers d’abonnés.

Regardez la photo de Danna Paola, cliquez ici.

Pratiquement tous les produits qu’elle promeut sont un succès car des millions de fans seraient ravis d’utiliser quelque chose dont elle fait la promotion.

Pour le moment Danna Paola annonce un nouveau single, seul ou en collaboration, cela devient immédiatement une tendance car ses chansons ont tendance à balayer la musique aujourd’hui.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

« Ne dansez pas seul » Il a été créé il y a 4 semaines sur sa chaîne YouTube officielle et compte actuellement plus de 22 millions de vues, avec seulement trois millions d’abonnés, cela montre que sa musique est non seulement entendue par ses fans les plus fervents, mais appréciée par des millions de Les gens, la liste de ses succès est longue, grâce à cela, elle est devenue reconnue pour ses albums double platine.

« Je suis retourné à la boîte de commentaires pour dire à nouveau que cette chanson ne sort pas de ma tête », a écrit un internaute dans la vidéo de la chanson.

Bien que la chanteuse ait déjà admis qu’elle sortait avec quelqu’un, les médias et certains de ses fans estiment qu’elle a une relation plus que professionnelle avec Sebastián Yatra avec qui elle a lancé Ne dansez pas seulEn raison de ces rumeurs, la Colombienne et elle ont dû sortir pour faire face à ces rumeurs à plusieurs reprises.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il y a quelques jours, ils ont tous deux eu l’occasion d’assister au Premios Juventud, où ils ont interprété leur chanson pour la première fois en collaboration car comme vous le savez peut-être, en raison de la pandémie, les deux ne pouvaient pas être présents à l’enregistrement. Ne dansez pas seul, tout a été fait à distance et même la vidéo.

Sa présentation a été un succès, mais ce n’était rien comparé lorsque Danna Paola a interprété « Como La Flor » de Selena Quintanilla parce que les Juventid Awards lui ont rendu hommage où plusieurs chanteurs ont joué leurs tubes, et Danna Paola n’était pas l’exception, tout le monde a applaudi sa participation car pour beaucoup c’était quelque chose de grand.

Lisez aussi: Pour cette raison, Danna Paola est bannie de Televisa