Les cinémas de certaines régions de Chine ont appris qu’ils pourraient désormais vendre jusqu’à 50% de leurs billets disponibles pour chaque projection et jouer des films de plus de deux heures sans restrictions à partir du 14 août, selon des rapports locaux et des directives divulguées.

Des concessions peuvent également être vendues maintenant – non pas pour grignoter dans les théâtres, mais, de manière amusante, comme plats à emporter.

L’assouplissement des restrictions sur les théâtres est un grand signe positif pour les perspectives du box-office chinois de «Mulan» de Disney, qui a confirmé lundi qu’il arriverait «bientôt» dans les théâtres chinois, et de «Tenet» de Christopher Nolan, qui devrait faire ses débuts dans le pays. le 4 septembre.

COVID-19 a porté un coup dur aux rêves de box-office mondial des deux films, Disney choisissant de renoncer au cinéma sur la plupart des marchés et de publier son remake en direct sur sa propre plate-forme de streaming.

Les cinémas chinois ont rouvert pour la première fois en six mois le 20 juillet. Les directives nationales initiales les obligeaient à plafonner les ventes de billets à seulement 30% de leur capacité maximale pour permettre une distanciation sociale plus étendue. Ils ont également interdit la vente et la consommation de concessions et ont demandé que les projections ne durent pas plus de deux heures. Les autorités locales de certaines régions ont commencé à demander aux cinémas de programmer une courte pause dans des films plus longs, mais pas dans d’autres.

Désormais, le problème de la durée de la projection semble résolu à temps pour le début du week-end de deux titres plus longs très attendus: une restauration 3D, 4K de «Harry Potter et la pierre du sorcier» et l’épopée de guerre chinoise censurée «Les huit cents», qui tous deux ouverts le vendredi. « Bad Boys for Life » avec Will Smith et Martin Lawrence, qui dure 123 minutes, devrait également être présenté en première à leurs côtés.

Donner aux cinémas la possibilité de vendre jusqu’à la moitié des places disponibles pour chaque projection sera une aubaine bienvenue pour les exploitants. Les affaires ont été «meilleures que prévu», disent les analystes, mais elles sont encore lentes car le public semble attendre des offres plus attrayantes.

Le cinéma le plus titré du pays, une salle de cinq salles et 565 places sur l’île de Hainan, a vendu 1 379 billets d’une valeur de 7 000 $ mardi.

Les images ci-dessous montrent la disponibilité des places pour deux théâtres Imax différents à Beijing samedi soir dernier pour le week-end d’ouverture de «1917». Les icônes rouges indiquent les sièges déjà occupés, tandis que les sièges gris verrouillés sont ceux laissés vides à des fins de distanciation sociale. Pour un titre majeur lors de la soirée de week-end la plus populaire, la règle des 30% de capacité laissait la plupart des bons sièges occupés, ne laissant que des options à l’avant ou sur le côté.

Gracieuseté de Tao Piaopiao

Récemment, quelques autres titres étrangers ont annoncé une prochaine sortie théâtrale en Chine. Gracieuseté de Tao Piaopiao

Ils incluent le drame historique américain de 2017 «The Current War», mettant en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Thomas Edison et Nicholas Hoult dans le rôle de Nikola Tesla, qui arrivera en Chine le 28 août. Coproduit par Harvey Weinstein et initialement distribué par The Weinstein Company, la sortie du film a été prise dans le scandale des abus sexuels de Weinstein et n’a fait ses débuts qu’à l’automne dernier. Jusqu’à présent, il a rapporté 12 millions de dollars dans le monde, dont 6 millions en Amérique du Nord.

Deux titres japonais se préparent également à sortir en salles. Il s’agit du titre de la compétition de Cannes 1999 «Kikujiro» – écrit, réalisé et avec Takeshi Kitano – qui n’a pas encore fixé de date, et «Masquerade Hotel», un film policier de 2019 réalisé par Masayuki Suzuki qui sera présenté en première en Chine le 4 septembre. .