Le attendu collaboration entre Vans et The Simpsons vient enfin cette saison. La marque célèbre plus de 30 ans et 31 saisons de la série animée avec la collection Vans x Simpsons de chaussures, vêtements et accessoires.

«Depuis plus de 30 ans, l’émission télévisée Les Simpsons fait partie de la culture pop, offrant un aperçu hilarant de la vie de famille en banlieue», note un communiqué de presse. « Cette saison, Vans rend hommage aux Simpsons avec une collection dynamique de chaussures, de vêtements et d’accessoires qui célèbrent les moments emblématiques de la série phare. »

Parmi les pièces de chaussures se distinguent les modèles Sk8-Hi avec la famille Simpson (montrant leur premier et actuel design) et Chukka Pro pour hommes depuis «El Barto»ainsi qu’une collection de lavande de Lisa, les Slip-Ons avec les habitants de Springfield et la paire d’Old Skool avec les amateurs de taverne de Moe.

Quant aux vêtements et accessoires, tout n’est pas jaune– La collection comprend des pièces faciles à assortir pour une couleur plus monochromatique ou une touche de couleur.

La collection Vans x Simpson sera disponible dans la boutique en ligne à partir du 7 août prochain.