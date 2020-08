La sitcom australienne «Metro Sexual» a décroché plusieurs arrangements de streaming en Amérique du Nord.

Il sera présenté en première aux États-Unis le 1er septembre sur le service de diffusion en continu gratuit Crackle et sur l’Apple TV canadienne OUTtvGo et OUTtv à partir de la même date. Il sera ensuite diffusé sur Prime Channels au Canada.

«Metro Sexual» est la première sitcom australienne avec tous les personnages principaux LGBTIQ. Filmé dans un style mockumentaire, il part du principe sérieux que, grâce aux applications de rencontres, plus de personnes attrapent des infections sexuellement transmissibles que jamais auparavant. Les épisodes de comédie suivent la vie des médecins Stephanie Huddleston (Geraldine Hickey) et Langdon Marsh (Riley Nottingham), qui travaillent à la clinique Metropolitan Sexual Health.

La série a été produite par Humdrum Comedy et diffusée pour la première fois sur 9Go! et 9Now, qui fait partie de Nine Network Australia. Il a également joué sur des vols Virgin Australia jusqu’à trois millions de passagers entre janvier et avril de cette année.

«Cette comédie révolutionnaire est la rare combinaison de pertinence et d’irrévérence, examinant un sujet sérieux de manière hilarante», a déclaré Philippe Guelton, président de Crackle Plus.

«Metro Sexual» a été co-créé, écrit et réalisé par Henry Boffin et co-créé, écrit et édité par Nicholas Kraak, tous deux partenaires de Humdrum avec Riley. Le principal investissement de production est venu de Screen Australia, en association avec Film Victoria. Il a également été financé avec le soutien de Screen Queensland avec Yarraville Club, SKYN et Knobby Underwear.

L’accord de droits a été négocié par Screen Media Ventures, une soupe au poulet pour la société Soul Entertainment, et le fournisseur de contenu exclusif et original pour Crackle Plus.