Mardi, le showrunner de «Veep», David Mandel, participera à un panel avec deux autres écrivains, Etan Cohen («Idiocracy») et Eli Attie («The West Wing»), pour une conversation intitulée «Scénario de la Maison Blanche».

Cela ressemble au genre de table ronde virtuelle que ferait quelqu’un comme Variety. Mais il s’agit en fait d’une collecte de fonds pour la campagne présidentielle de Joe Biden. Les billets peuvent être achetés pour aussi peu que 250 $, mais les véritables engagés peuvent promettre jusqu’à 5 000 $ (et avoir la fierté d’être un «co-hôte» virtuel.)

C’est ainsi que fonctionne actuellement la collecte de fonds présidentielle. Pour attirer la foule, il faut faire un spectacle. Bien sûr, en raison du coronavirus, toute cette bonne main se fait numériquement.

Alors que la Convention nationale démocrate s’ouvre cette semaine – virtuellement, bien sûr – et il y aura une série d’événements de collecte de fonds parallèlement au grand événement.

Colleen Bell, ancienne ambassadrice en Hongrie et membre de l’équipe financière de Biden, organise une collecte de fonds avec la candidate à la vice-présidence Kamala Harris. Elle co-anime avec Nicole Avant, l’épouse de Ted Sarandos et elle-même ancienne ambassadrice aux Bahamas, et de nombreux grands noms d’Hollywood, dont Shonda Rhimes, Mindy Kaling et Reese Witherspoon. Le philanthrope Wallis Annenberg fait également partie des co-hôtes.

Bell a déclaré à Variety qu’elle travaillait également pour organiser des invités musicaux.

«Certaines personnes ont proposé de jouer», dit-elle. «Il y a un enthousiasme extraordinaire en faveur du sénateur Harris en tant que candidat à la vice-présidence.

Les collectes de fonds virtuelles peuvent être organisées à moindre coût que les événements en personne – il n’y a pas de traiteur à payer, pas besoin d’une sculpture de glace élaborée. Et comme pour toute avancée numérique, ils offrent la puissance de l’échelle, ce qui signifie que les collectes de fonds sont devenues moins intimes et (un peu) moins exclusives.

«Vous avez tous des sièges au premier rang lorsque vous zoomez», déclare Ellen Goldsmith-Vein, PDG du groupe Gotham et une collectrice de fonds démocrate.

En théorie, jusqu’à 10 000 personnes pourraient être sur un appel Zoom à la fois. (C’est le maximum pour un compte Pro.) En règle générale, les limites sont un peu inférieures à cela, dit Goldsmith-Vein.

«Je peux vous dire qu’il y a eu des moments où il y a eu tellement de gens qui attendaient pour entrer dans ces Zooms que vous atteignez la capacité», dit-elle. «On vous expulse ou on ne vous laisse pas entrer.»

De nombreux billets sont encore disponibles pour la collecte de fonds virtuelle de lundi avec Biden et la présidente Nancy Pelosi, qui comprendra une performance de Carole King. Les billets de 250 $ sont «épuisés», mais les billets de niveau «supporter» coûtent 500 $.

«Même si les gens manquent à l’engagement en personne, cela a permis à la campagne de toucher un nombre encore plus grand de personnes», a déclaré Bell à Variety.

Mais toutes les cordes de velours n’ont pas été déchirées. «L’embrayage VIP» – les quelques minutes de face-à-face pour les donateurs fortunés avant la principale collecte de fonds – a été recréé pour l’ère Zoom.

L’événement Carole King comprend une «pré-réception» virtuelle pour les donateurs à forte valeur ajoutée. Les billets de 100 000 $ (signifiant le statut de «président») sont toujours disponibles, mais les billets de «coprésident» de 50 000 $ pour le pré-spectacle ont tous été achetés.