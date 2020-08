La Couronne a trouvé son troisième et dernier prince Phillip. En janvier, la star de Harry Potter, Imelda Staunton, a été annoncée pour remplacer Olivia Colman en tant que reine Elizabeth II dans le drame royal de Netflix, alors qu’il se déplace dans les dernières années du monarque. Le mois dernier, Lesley Manville est devenue la deuxième actrice à rejoindre la saison 5 lorsqu’elle a été dévoilée pour être la nouvelle princesse Margaret. Maintenant, nous savons qui jouera face à Staunton en tant que son mari à l’écran – l’acteur nominé aux Oscars Jonathan Pryce.

Pryce incarnera Phillip pour les saisons 5 et 6, à la suite de la nouvelle choquante en juillet selon laquelle il y aurait une sixième série de la série, après tout, alors que le créateur Peter Morgan a annulé sa décision initiale de mettre fin à la série après cinq ans. Pryce prend le relais de Tobias Menzies, qui a joué le duc d’Édimbourg dans les saisons 3 et 4 à venir, tandis que Matt Smith a créé le rôle dans les saisons 1 et 2.

Pryce est un artiste vétéran de la scène et de l’écran, avec plus de 120 crédits à son actif. Ses rôles les plus reconnaissables incluent celui d’un méchant de Bond dans Tomorrow Never Dies en 1997, le gouverneur Swann dans la trilogie originale Pirates des Caraïbes et The High Sparrow dans Game of Thrones saisons 5 et 6. Les deux papes de 2019, pendant ce temps, dans lequel il a joué en face. Sir Anthony Hopkins, lui a valu sa toute première nomination aux Oscars.

Après la saison 4 couvrant les années 1980, les saisons 5 et 6 exploreront la vie de la famille royale dans les années 1990 et 2000, y compris la mort de la princesse Diana, le deuxième mariage du prince Charles avec Camilla Parker-Bowles et le mandat de Tony Blair en tant que Premier ministre. L’émission s’arrêtera avant d’atteindre les temps modernes, alors ne vous attendez pas à ce que le mariage du prince Harry avec Meghan Markle soit adapté pour la série.

La Couronne La saison 4 n’a pas encore reçu de date de sortie, mais il y a fort à parier qu’elle arrivera sur Netflix en novembre ou en décembre de cette année. Cependant, la production prend actuellement une pause, de sorte que la saison 5 ne débarquera qu’en 2022.