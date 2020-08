«La Couronne» a trouvé son dernier prince Philip.

L’acteur britannique légendaire Jonathan Pryce a été choisi pour jouer le mari de la reine dans les cinquième et sixième saisons de «The Crown», a confirmé Variety.

Pryce succédera à Tobias Menzies, qui a incarné le personnage souvent controversé au cours de la saison 3 et de la quatrième saison à venir. Il rejoindra Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth II (succédant à Olivia Colman) et Lesley Manville en tant que princesse Margaret (succédant à Helena Bonham Carter).

La nouvelle du casting de Pryce intervient un peu plus d’un mois après que le showrunner de «The Crown» Peter Morgan a confirmé que la série massive de Netflix reviendrait pour une sixième et dernière saison, après avoir initialement annoncé que le plan devait se terminer après la saison 5. Saisons 5 et 6 emmènera la famille royale au début des années 2000.

«Alors que nous commencions à discuter des scénarios de la série 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devions revenir au plan original et faire six saisons. Pour être clair, la Série 6 ne nous rapprochera pas de l’actuel – elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail », a expliqué Morgan en annonçant la décision de prolonger à une sixième saison.

«The Crown» a terminé le tournage de la saison quatre à la mi-mars, juste avant que le Royaume-Uni ne soit placé en lock-out. On s’attend à ce que la saison 4 soit lancée plus tard cette année et sera le dernier tour du lauréat d’un Oscar Colman en tant que reine.

Pryce est surtout connu pour ses rôles dans des films classiques comme «Brésil», et plus récemment pour son tour en tant que High Sparrow dans «Game of Thrones» de HBO.

