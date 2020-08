La créatrice de costumes de Wonder Woman 1984, Lindy Hemming, a taquiné la transformation de Cheetah de Kristen Wiig pour le prochain film de Gal Gadot.

Très tôt, il a été révélé que Cheetah de Kristen Wiig serait l’un des antagonistes du prochain film de Gal Gadot, Wonder Woman 1984. Les fans ont été surpris, cependant, par les bandes-annonces se concentrant davantage sur Maxwell Lord de Pedro Pasca comme un remplaçant pas si subtil de 1980 Donald Trump. Alors que le personnage de Kristen Wiig figurait dans les bandes-annonces, sa transformation Cheetah avait été gardée secrète jusqu’à récemment.

Hier, un clip de Wonder Woman 1984 a taquiné cette transformation et le personnage de Gal Gadot a été choqué par ce que le personnage de Kristen Wiig a fait. Lors d’une récente conversation avec Comicbook.com, la costumière Lindy Hemming n’a pas éclairé sur le sujet de ce clip, mais a laissé entendre que la transformation physique du personnage tout au long du film serait le reflet de l’arc de son personnage:

«Comment vous abordez tout en faisant un film de super-héros pour moi, c’est que vous étudiez les personnages autant que vous pouvez en trouver, de la même manière que les personnages essaient de trouver le personnage à l’intérieur de cette chose, quel que soit son costume. Petit pâté [Jenkins] est vraiment dans tout le travail du personnage, et donc vous abordez le voyage … Je ne vais pas parler de ce qui lui arrive, mais le voyage que fait le personnage est abordé à travers son personnage. Nous cherchons donc à construire, construire, tout le temps pour que vous sentiez que vous en savez plus sur la personne qu’elle devient, que ce que vous auriez si c’était juste une transformation en quelque chose. »

Que pensez-vous tous des paroles de Lindy Hemming? Comment pensez-vous que le personnage de Cheetah reflétera sa transformation physique? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue du film sont gardés secrets, mais le film suivrait Diana Prince de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un nouvel adversaire redoutable nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord. Wonder Woman a été vue pour la dernière fois dans le film Justice League de Zack Snyder.

Réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars du film Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 est actuellement prévue pour sortir en salles le 2 octobre 2020.

Source: Comicbook.com