TMNT: The Last Ronin / Kevin Eastman et Peter Laird / IDW Publishing

La date de sortie de la très attendue série de bandes dessinées TMNT: The Last Ronin a été retardée en raison de changements majeurs dans l’équipe de création.

Il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles séries de bandes dessinées en 2020 qui ont connu le même battage médiatique et les mêmes attentes que The Last Ronin.

Cette minisérie est censée être un scénario beaucoup plus sombre de TMNT qui rappelle la série originale.

Cependant, les fans de la franchise d’hier et d’aujourd’hui seront déçus d’apprendre que la nouvelle série de bandes dessinées a été retardée.

Ils ont repoussé TMNT The Last Ronin 😬 mais j’ai lu que c’était pour d’énormes changements créatifs. Donc je ne peux pas être en colère contre ça. – idk quoi mettre ici (@BlackNinjaBam) 18 août 2020

La date de sortie du dernier Ronin est retardée…

La date de sortie de la mini-série comique Teenage Mutant Ninja Turtles, intitulée The Last Ronin, a été reportée au mercredi 16 septembre 2020.

Le dernier Ronin devait initialement sortir aujourd’hui, 19 août, mais a été repoussé de quelques semaines jusqu’à la mi-septembre.

Bleeding Cool rapporte que la prochaine série TMNT défie désormais Venom sur le graphique de réapprovisionnement avancé.

Le dernier Ronin Date de sortie du FOC…



Des sources signalent également que ce retard signifie que la première date FOC a été reportée au 5 octobre, ainsi que les nouvelles dates de sortie des livres – voir ci-dessous:

TMNT: The Last Ronin chapitre 1 date de mise en vente: 28 octobre 2020 TMNT: The Last Ronin chapitre 2 date de mise en vente: 16 décembre 2020 TMNT: The Last Ronin chapitre 3 date de mise en vente: 17 février 2021 TMNT: Date de mise en vente du dernier Ronin chapitre 4: 14 avril 2021 TMNT: The Last Ronin chapitre 5 date de mise en vente: 19 mai 2021

Nous vous apporterons des mises à jour sur le calendrier de sortie de The Last Ronin dès que plus d’informations seront officiellement révélées.

& vu que The Last Ronin Turtle a toutes les armes TMNT, montrées sur la couverture de ce premier numéro … Michel-Ange étant ce TMNT spécial pour ramasser l’une des armes de son frère, et être aussi gentil avec elle comme si c’était la sienne … Je suppose lui. – Lady Esmeralda Gripenasty (@LEELEETHEGYPSY) 13 août 2020

Modifications internes…

Selon le rapport de Bleeding Cool, il y a eu de grands changements dans l’équipe interne de The Last Ronin.

L’équipe est maintenant rejointe par Esau Escorza et Isaac Escorza (Taarna en Heavy Metal). Cependant, Andy Kuhn n’apparaît plus dans les listes des équipes créatives.

La raison en est apparemment due à une mauvaise réaction des détaillants à l’aperçu, avec un nouvel échantillonneur actuellement en production.

Nous vous apporterons des mises à jour sur l’histoire dès que plus d’informations seront révélées.

