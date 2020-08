2020-08-12 07:30:05

La duchesse de Sussex sera toujours reconnaissante à Oprah Winfrey de se lier d’amitié avec sa mère, Doria Ragland, et de l’avoir aidée à faire face à l’attention accrue des médias.

Le magnat des médias aurait offert son soutien à Doria Ragland lorsque l’ancienne travailleuse sociale a été submergée par l’attention qu’elle a reçue à la suite de la relation de sa fille avec le prince Harry, désormais mari, et Meghan se sent « réconfortée » en sachant que sa mère peut se tourner vers la « ride » in Time ‘actrice chaque fois qu’elle a besoin d’aide.

Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont écrit dans le nouveau livre « Finding Freedom »:

«Doria a trouvé un allié improbable en – de tout le monde – Oprah Winfrey.

« L’ancienne animatrice de talk-show, qui avait été présentée à Meghan par un ami, a contacté Doria pour lui offrir son soutien lorsqu’elle a été emportée pour la première fois par la tempête médiatique. Il s’est avéré qu’à l’occasion, ils allaient dans la même église, le Centre spirituel international Agape à Los Angeles. »

Une source a déclaré au livre: «Oprah a été une amie et une aide pour quelqu’un qui a été dans une situation assez extraordinaire.

«Il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre les situations dans lesquelles se trouve Doria, donc c’est formidable d’être soutenu par quelqu’un qui comprend la pression d’être aux yeux du public …

«Meghan sera toujours très reconnaissante à Oprah d’être quelqu’un vers qui sa mère peut se tourner.

« Doria a beaucoup d’amis, mais il y a un réconfort que vous pouvez ressentir en sachant que quelqu’un comme Oprah est proche et solidaire. »

Cependant, Oprah aurait été confrontée à des questions d’aides royales sur ses intentions de se lier d’amitié avec Doria.

Le livre rapportait: «Doria a pu passer du temps avec Oprah quand elle avait besoin de s’éloigner de chez elle sans craindre d’utiliser leur amitié pour obtenir une interview.

« Une assistante principale du palais a eu une conversation honnête avec Oprah avant le mariage, où elle leur a assuré que » ce n’est pas de cela qu’il s’agit « . »

Les écrivains ont admis qu’ils trouvaient «tellement intéressant» que l’ancien animateur de talk-show ait été interrogé.

Omid a déclaré à ‘Access’: « J’ai trouvé cela très intéressant parce que personne sur terre ne devrait jamais remettre en question les motivations d’Oprah. Nous savons toujours que cela vient d’un endroit si génial et je me souviens avoir entendu une aide senior dans l’un des ménages qu’ils avaient a eu une conversation avec Oprah pour s’assurer que ses intentions avec son amitié avec Meghan et Doria venaient d’un bon endroit, qu’elle n’essayait pas seulement d’obtenir une interview.

«Je pense que nous avons vu Oprah vraiment prouver qu’elle était une amie très respectueuse, elle a très peu parlé des Sussex à cette époque.

« Et, écoutez, je pense que cela montre à quel point l’institution est protectrice contre l’arrivée de nouveaux arrivants, peu importe votre parcours. »

