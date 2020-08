La famille royale britannique abrite une grande collection de bijoux les plus chers | Instagram

Colliers, épées, couronnes entre autres objets de grande valeur composent la collection de bijoux 140 pièces, possession du Reine Isabel

Au fil des années, Vraie maison Il a formé l’une des collections qui, en plus d’être merveilleuses, sont extrêmement précieuses, ce que l’on pourrait appeler un trésor, en raison des pièces uniques qui le composent.

Cependant, on peut dire que tout le lot de bijoux Il est inestimable, ce qui est même impossible à estimer puisque personne n’a pu accéder à la collection privée du Reine Isabel, ce sera hérité de Prince Carlos quand la reine quitte ce monde.

La seule chose qui a été déduite est que cette grande collection serait composée de 24 000 pierres précieuses dont diamant le plus grand au monde composé de 530 carats.

Certains des plus précieux que le Monarque britannique est-ce le cas:

1. La couronne de Saint-Édouard ou couronne impériale.

L’une des pièces les plus précieuses et les plus importantes de cette fortune, la couronne avec laquelle le Reine Isabelle II Il a été proclamé monarque britannique et utilisé uniquement lors d’événements de cette nature (couronnements). Il a été fait en 1661, pour le couronnement de Carlos II.

Il est en or massif avec des pierres précieuses incrustées et pèse environ deux kilogrammes.

Couronne de Saint Edwars. .

2. Collier du roi Faisal

Un collier de la plus célèbre maison de créateurs de bijoux, Harry Winston, et un cadeau de roi faisal de l’Arabie saoudite en 1967 au monarque, c’est une combinaison de diamants et de perles pesant environ 84 carats.

3. Boucles d’oreilles en diamant de la reine Victoria

Certaines petites boucles d’oreilles en diamant de taille ronde font partie des objets de famille précieux qui attendent le Reine Isabelappartenait à la reine La victoire qui les a commandés fabriqués.

La reine Elizabeth a hérité des bijoux de sa grand-mère, la reine Victoria. .

4. La broche en diamant Cullinan

Mieux connu sous le nom de Étoile sud, est le plus gros diamant trouvé à ce jour, provient d’Afrique du Sud et pèserait plus de 3000 carats à l’état pur.

Le précieux bijou a été utilisé pour créer le fermoir du Reine, qui fait partie des neuf joyaux les plus impressionnants du monde, suivez ce lien et admirez toute sa splendeur.

Ce ne sont là que quelques-uns des joyaux les plus importants et les plus impressionnants de la couronne britannique elle-même qui est gardée dans le Tour de Londres, par de nombreux gardes de la famille royale.