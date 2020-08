Dua Lipa nous a fait danser en pyjama avec la sortie de son deuxième album studio Nostalgie du futur. Cette bombe contenait de superbes chansons telles que « Ne commencez pas maintenant », « Physique » et « Lévitation » qui est facilement entré dans les charts de popularité. De ce dernier, nous avons aujourd’hui un formidable remix pour que la fête continue avec Madonna et Missy Elliott.

Plus tard ce mois-ci, la pop star sortira un nouvel album de remix appelé Club Future Nostalgie, ce qui amènera le LP original plus loin dans la rotation de la vie nocturne qui promet d’accélérer le rythme et de nous faire manquer encore plus les clubs.

Pour faire avancer ce prochain projet, Dua Lipa partage une refonte de « Lévitation », et présente des personnes qui ont pratiquement grandi sur la piste de danse: Madonna, Missy Elliott et la Sainte Vierge, la société de production house / techno anciennement connue sous le nom de The Black Madonna.

« Madonna a été une artiste que j’ai écoutée toute ma vie »Lipa a déclaré à Zane Lowe dans une interview pour Apple Music. « Sa carrière professionnelle a également été quelque chose de très inspirant et l’élan qu’il a maintenu et la façon dont il a grandi avec sa musique. »

Dua Lipa a ajouté que Missy Elliott était immédiatement à bord du remix et avait été «inspirée» par la piste de danse. «Je lui ai parlé au téléphone et nous avons eu une petite conversation et elle ne fait vraiment que des choses en lesquelles elle croit vraiment, alors j’ai eu l’impression que c’était un énorme compliment pour moi. Pour elle, être tellement inspirée par le remix et le morceau, et vouloir en faire partie et faire partie de cette mixtape. «

Lipa a annoncé l’album plus tôt ce mois-ci, notant que Madonna et Missy Elliott n’étaient pas les seuls invités spéciaux. Gwen Stefani a été confirmée pour une version remixée par Mark Ronson de « Physical », que Lipa vient d’interviewer alors qu’elle hébergeait Jimmy Kimmel Live.

Club Future Nostalgia: The Album sort officiellement le 28 août. Au cours des derniers mois, Lipa s’est également occupée de fournir «UN DÍA (ONE DAY)» de J Balvin et de co-écrire le récent single caritatif de Sia «Saved My Life». Écoutez ici le nouveau remix de la pop star.