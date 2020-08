La conseillère principale de la Maison Blanche, Kellyanne Conway, a annoncé dimanche 24 août qu’elle quitterait son poste de l’un des conseillers les plus anciens du président Donald Trump à la fin du mois.

Conway dit qu’elle quitte son poste de Trump pour se concentrer sur la famille, suite au tweet de sa fille adolescente Claudia sur son désir de s’émanciper de ses parents conservateurs. Claudia est connue pour être anti-Trump et pour soutenir Black Lives Matter et la communauté LGBTQ + et est devenue virale sur TikTok sur Twitter pour avoir ouvertement exprimé ses opinions politiques.

« Nous ne sommes pas d’accord sur l’abondance, mais nous sommes unis sur ce qui compte le plus: les enfants », a déclaré Conway dans un communiqué. «Pour l’instant, et pour mes enfants bien-aimés, ce sera moins de drame, plus de maman.

Son père, George Conway, a annoncé qu’il «se retirait» du Lincoln Project, un groupe conservateur anti-Trump, «pour consacrer plus de temps aux affaires familiales».

«Regardez ce que j’ai fait», a célébré l’adolescent dans une série de TikTok.

«Le pouvoir que je détiens – je – ils pensent que ça va m’empêcher de m’émanciper? NANSHAJAB BYE », a-t-elle sous-titré le message.