L’histoire de l’Espagne bouleversée le 3 août lorsque la Maison Royale a publié une déclaration dans laquelle elle faisait écho à une lettre que le roi émérite Juan Carlos Ier avait transférée à son fils, le roi Felipe VI. Il y a été informé de sa décision de quitter l’Espagne après les scandales de corruption qui l’entourent et qui ont été découverts ces dernières semaines. Cela a été longuement discuté dans tous les programmes télévisés de notre pays et c’est précisément ce qui s’est passé en ‘laSexta noche’ ce samedi 8 août, lorsque l’émission animée par Hilario Pino avait la présence du célèbre acteur José Sacristán pour analyser ce qui est sans aucun doute la polémique de l’année.

L’interprète de fictions comme « Velvet » a répété à plusieurs reprises que dans son état d’esprit actuel, il domine aujourd’hui « le chagrin et la colère » et c’est qu’il ne comprend pas le résultat que «ce film que nous avons commencé à tourner dans la Transition communistes, anarchistes, socialistes et monarchistes tous ensemble» a. «Cela a commencé de manière quelque peu incertaine (…) avec un nœud qui avait des effets redoutables et dont l’issue ne pouvait être plus regrettable. Ce dénouement n’a même pas de point tragique, il est vulgaire (…) stupide et dommage. Je suis désolé pour ce qui se passe », a déclaré l’interprète dans l’interview approfondie.

Sacristán n’a pas hésité à se qualifier comme « minable, lamentable, chorizo ​​et très triste » tout ce qui se passe et a été franc sur ce qui pourrait arriver à partir de maintenant. « Peu m’importe ce qui est argumenté et ce qui est dit pour ou contre (…) le fait lui-même, ce truc minable sur les commandes, avec des personnages aussi sinistres que Corinna esa et Villarrejo (…) ça ne pourrait pas être plus douloureux, triste et minable», a-t-il poursuivi, visiblement bouleversé par la vie que Juan Carlos Ier aurait vraisemblablement menée tout au long de son règne dans notre pays, comme elle commence maintenant à se découvrir.

L’acteur était également désolé depuis cela ternit sans aucun doute l’étape démocratique dans laquelle Juan Carlos Ier Cela a été très important car, comme il l’a rappelé, « des choses importantes ont été accomplies ». Enfin, et en référence aux paroles dures de Quim Torra, président de la Generalitat de Catalogne à propos du roi émérite, Sacristán s’est également mouillé et a rappelé qu’avec tout ce qui se passe, « il donne des arguments et autorise les personnes avec lesquelles il ne Je suis pas du tout d’accord faire toutes sortes de déclarations« .