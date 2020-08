L’organisation à but non lucratif basée aux États-Unis Human Rights Foundation (HRF) a envoyé une lettre à Tyga, demandant au rappeur d’annuler une apparente performance dans la capitale biélorusse de Minsk, comme le souligne The Hollywood Reporter.

Le concert «Hip Hop Fireworks», qui inscrit également Saint JHN sur le projet de loi, doit actuellement avoir lieu le samedi 8 août, la veille de la tenue d’élections qui pourraient entraîner le renversement de l’actuel président Alexander. G. Lukashenko.

«Cette performance, prévue la veille des élections en Biélorussie, n’est pas une coïncidence», a écrit le président et fondateur de HRF Thor Halvorssen dans sa lettre à Tyga. «C’est une excuse pour annuler le dernier rassemblement électoral de l’opposition et empêcher les Bélarussiens ordinaires de montrer leur soutien à la liberté et à la démocratie. C’est aussi une tentative délibérée de détourner l’attention de la fraude électorale massive qui a déjà lieu dans tout le pays.

Halvorssen a poursuivi:

Tyga a été un fervent défenseur de Black Lives Matter

mouvement. Il a exhorté les partisans à voter aux élections locales et à prendre

dans les rues pour protester. Son soutien au régime de Loukachenko sera

sapent grandement l’activisme qu’il a encouragé aux États-Unis,

et fournir au dictateur biélorusse un coup de propagande utile. Nous esperons

il se tiendra aux côtés du peuple biélorusse par opposition à leur

oppresseur. Il doit décliner l’invitation à se produire pour le dictateur.

Pitchfork a contacté les représentants de Tyga et Saint JHN pour obtenir des commentaires et plus d’informations.

Alexander Lukashenko est considéré comme un autoritaire et détient le pouvoir en Biélorussie depuis 1994. Les sénateurs américains Dick Durbin, Marco Rubio et Ben Cardin ont récemment présenté une résolution appelant à «une élection présidentielle libre, juste et transparente en Biélorussie le 9 août. 2020, y compris la participation sans entrave de tous les candidats à la présidentielle. Ils écrivent que «lors des dernières élections présidentielles de 2010 et 2015, Loukachenko a arbitrairement disqualifié ou emprisonné des opposants clés avant et après les élections».

Selon le Washington Post, Loukachenko a emprisonné deux de ses rivaux politiques avant les élections du 9 août et a refusé l’enregistrement de la candidature d’un autre. Son challenger le plus notable est maintenant Svetlana Tikhanovskaya, l’épouse du candidat potentiel Sergei Tikhanovsky, qui a été arrêté en mai.