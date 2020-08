« Nous avons appris à voler comme des oiseaux, à nager comme des poissons: mais nous n’avons pas appris le simple art de vivre en frères. » Martin Luther King

La relation qui existe entre frères et sœurs dans une famille est très déterminante dans les années formatrices où l’on nous apprend à vivre ensemble. Pour cette raison, les parents sont l’aide pour que les frères et sœurs puissent non seulement s’accepter, mais aussi vivre ensemble de manière à s’harmoniser même lorsque chacun d’eux, au fil des années, forme sa propre personnalité à la maison.

La fraternité a appris à valoriser les années formatrices par lesquelles nous avons été élevés pour la vie.

Samuel Berberian

Quand on parle de vie dans la parenté, il est bon de se souvenir de ce que dit Martín Fierro à propos des frères et sœurs: « Que les frères et sœurs soient unis parce que c’est la première loi, parce que s’ils se battent, les étrangers les dévoreront » c’est dans les pages du livre, il s’observe aussi quotidiennement dans l’environnement où chacun de nous vit. Le voir est très désagréable, mais c’est pire si vous faites vous-même partie d’un tel comportement.

À quel point il est important que les parents apprennent à leurs enfants, lorsqu’il y a un conflit entre frères et sœurs, à être en mesure de l’arrêter le plus tôt possible et de faire amende honorable, et de demander pardon, de sorte qu’à l’avenir, quand quelque chose survient et que des événements imprévus surviennent, ce sont les frères et sœurs d’abord pour arriver et donner un coup de main pour avancer.

Il est essentiel que les parents éliminent les préférences de leurs enfants et comprennent que chacun, avec ses différences, rend non seulement la vie variée, mais aussi beaucoup plus interdépendante, afin de s’entraider.

Nous devons comprendre qu’en tant qu’êtres vivants, à chaque pas que nous faisons dans la vie et avec lequel nous avançons, nous nous exposons également à des changements avec lesquels nous devons non seulement savoir fonctionner, mais aussi nous rappeler que nous devons faire des ajustements pour pouvoir valoriser le membres de nos familles, en tenant compte de chacun des changements.

Il ne s’agit pas de se pointer les uns vers les autres, mais de savoir qu’à mesure que nous avançons, nous ajoutons d’autres relations et expériences qui enrichissent la vie. Sinon, malheureusement, nous serons tellement statiques que nous serons toujours les mêmes et nous ne ferons que de même, sans aucun changement.

Nous ne devons pas oublier que nous avons des profils et des préférences qui nous donnent une continuité dans cette vie, et la famille le sait, et en particulier les frères le comprennent. Par conséquent, quand on a un besoin, ils savent vers qui se tourner et pourquoi, mais cela n’est jamais répété, mais au contraire, nous prenons des mesures prudentes et revenons avec une réponse correcte parce que nous nous connaissons et nous acceptons.

Il est surprenant qu’une famille ait été élevée harmonieusement et avec une acceptation constante. Celle-ci se transmet au reste des relations, au point que certains peuples en viennent à avoir la reconnaissance de pacifique ou conflictuelle parce qu’elle est partie d’un noyau familial pour être transmise à un peuple ou à une race. Il est de notre devoir de vivre de cette manière en sachant que nous transmettons cela à ceux qui nous suivront.

Nous devons assumer la responsabilité de préserver et de protéger les bonnes coutumes de chaque famille, et celles qui n’en ont pas, font l’effort qu’elles changent, afin qu’elles ne passent pas à la génération suivante. C’est le meilleur héritage que nous puissions laisser à nous-mêmes, nos relations harmonieuses et pacifiques dans une société saturée de toutes sortes de conflits et de malentendus.