La Guadalupana, Itatí Cantoral se moque de sa propre interprétation

L’actrice Itatí Cantoral est redevenue une tendance après s’être souvenue de son interprétation de « Le Guadalupana » Alors qu’elle le chantait à la Vierge dans la basilique de Guadalupe, elle-même le prend à ce jour comme quelque chose de drôle.

Connu pour l’expression « putain @ liciada » de son personnage Soraya Montenegro dans la telenovela « María la del Barrio », Itatí Cantoral a réussi à devenir un personnage dans les mèmes, couplé à son interprétation de « Le Guadalupana » cela ne fit que se répandre une fois de plus.

Il y a trois ans, cet événement a eu lieu, accompagné de mariachi, le compagnon de Juan Soler Dans sa production la plus récente, il croyait faire une « pratique » et pourtant entendre sa propre voix pour Itatí Cantoral Il était gêné de demander s’il pouvait le chanter à nouveau, ce qu’il a commenté dans une courte interview dans une émission du matin.

C’est dans l’une des histoires Instagram de l’actrice María Chacón qui lui a demandé de lui chanter, avant que ce Cantoral ne décide de le faire de manière très enthousiaste et surprenne à nouveau les adeptes de Chacón avec sa voix qui ressemblait à du Heavy Metal.

Après avoir terminé sa petite présentation, il se mit à rire et mit un mouchoir sur son visage faisant référence à la douleur qu’il ressentait, cependant, son beau sourire ne quitta pas son visage et il continua de rire.

C’est même un peu comique pour Itatí Cantoral de savoir qu’à plusieurs reprises c’est devenu une tendance dans les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où défilent des mèmes ingénieux, elle commente qu’elle ne l’aime pas du tout, elle le prend comme quelque chose de normal et même de drôle.

Dans l’interview susmentionnée avec des journalistes de Sale el Sol Itatí Il a commenté qu’il était « en transe », en plaisantant à ce sujet qu’il représentait le chanteur principal d’El Tri Álex Lora, en raison du son très similaire de sa voix.

Toutes les célébrités ou personnes ne prennent pas à la légère ou de manière comique une situation dans laquelle elles sont des protagonistes comme elles l’ont fait. Itatí Cantoral qui rit même d’elle-même.

Actuellement, l’actrice participe à un nouveau projet aux côtés de l’acteur mexicain nationalisé argentin Juan Soler, tous deux protagonistes de « La mexicana y el Güero ».

Merci à toutes les personnes qui ont pu nous écouter hier lors de la grande première de # lamexicanayelgüero Vous ne savez pas à quel point je suis heureux et excité de ce qui va arriver. Ne le manquez pas pour les stars à 20h30 », a-t-elle partagé sur Instagram.

Bien que la pandémie causée par le coronavirus ait laissé des centaines de personnes, on pourrait dire que « à la dérive » parce qu’ils ont dû se retirer de leur emploi, ou que les ventes de leurs producteurs étaient encore fortement réduites, il y avait en fait peu de gens qui ont continué à travailler malgré l’enfermement qu’ils ont exercé. bureau à domicile.

L’un des marchés qui a été sérieusement touché étaient les acteurs, puisqu’ils dépendent de la réalisation de leurs enregistrements pour qu’ils soient montés et reproduits à la télévision, ou agissant directement au théâtre, Itatí a réussi à faire avancer ses projets et a heureusement repris ses activités. .

Bien que les activités aient repris, toute l’équipe de production et les acteurs prennent des mesures de prévention adéquates pour éviter la contagion, puisque apparemment le virus est toujours actif, il n’y a toujours pas de date précise pour combien de temps nous pouvons récupérer une partie de la vie que nous avons eue. il y a des mois.

Itatí Cantoral est reconnue dans le monde du divertissement non seulement pour son interprétation de Soraya Montenegro ou « La Guadalupana », mais parce qu’il se consacre à la comédie depuis plus de 34 ans et que sa renommée ne se concentre pas uniquement sur les mèmes, son talent parle beaucoup pour sa personne.

