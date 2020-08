Vous vous souvenez de cette interprétation dramatique faite par les fans du Fresh Prince Of Bel-Air qui a été mise en ligne l’année dernière? Il est en train de devenir une série complète et a déclenché une guerre des enchères. Deadline rapporte qu’un drame d’une heure basé sur la sitcom emblématique mettant en vedette Will Smith est en cours de développement sur la base du fan-film produit par Morgan Cooper par Jada Pinkett Smith et Will Smith, Westbrook Studios et Universal Television. La série, que Cooper dirigera et co-produira, a été présentée aux services de streaming et a suscité suffisamment d’intérêt pour que plusieurs commandes directes à la série aient été données, ce qui a déclenché une guerre d’enchères de la part de Netflix, Peacock, HBO Max. , Amazon et Apple TV.

La série s’intitulera Bel-Air et sera un récit dramatique d’une heure de la sitcom qui, selon le point de vente, «se penche sur la prémisse originale du voyage compliqué de Will des rues de l’ouest de Philadelphie aux manoirs fermés de Bel- Air. Avec une vision réinventée, Bel-Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents à ce que signifie être un homme noir aux États-Unis aujourd’hui, tout en offrant les hochements de tête fanfarons et amusants du spectacle original.

Le tout vient du court-métrage de Cooper, que vous pouvez voir ci-dessous et qui était une «réinterprétation» de l’histoire pour la vie moderne. Il a obtenu un total de 7,5 millions de vues à partir de deux publications et a attiré l’attention de Smith lui-même, qui a déclaré à Cooper dans une vidéo que c’était une idée «brillante». Fresh Prince of Bel-Air était l’une des séries clés de NBC et jouit d’une popularité mondiale, ce qui en ferait une option attrayante pour les services de streaming ayant une empreinte mondiale.