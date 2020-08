▲ Les faux défenseurs du festival taurin au Mexique portent tellement de complexes qu’ils ont préféré choisir un artiste étranger prétentieux au lieu de convoquer de bons peintres mexicains. Note photo: Francisco Álvarez

ies qui apparaissent et un certain secteur ont été émus par les fans de Sa Majesté Juan Carlos I, qui est apparu dans certaines arènes et a fait l’objet de toasts opportunistes à l’exception d’Iván Fandiño, qui avait également des bals pour cela. Même un chroniqueur monarchique a écrit avec émotion: Sa présence même était une déclaration d’intention fiable: un soutien à la tauromachie, sans fissures. Ce sont des moyens d’auto-tromperie. Aujourd’hui, le monarque corrompu auto-exilé confirme pourquoi son hobby exhibitionniste mais inutile l’a empêché de se prononcer en faveur d’une internationalisation plus équitable de la tauromachie: il n’y avait pas de moches ou personne ne les offrait.

Il y a eu une autre gifle ici, pas si forte mais suffisante pour montrer les complexes inépuisables qui portent ceux qui se disent défenseurs de la tauromachie dans notre pays, méchants à propos de chez eux mais généreux ou même impolis avec ceux de l’extérieur, qu’ils soient bons, réguliers ou mauvais. .

Francisco Álvarez Benítez, peintre, sculpteur, designer et diplômé en droit, dont le travail est exposé dans des galeries au Mexique, aux États-Unis et en Espagne, a publié le message suivant sur Facebook: «Au public qui aime la tauromachie, à qui veut lire Ceci: Ces derniers jours, le groupe appelé Tauromaquia Mexicana, AC a publié le livre qui, grâce à un concours public, a compilé des essais littéraires sur le sujet Pourquoi la corrida est-elle en vigueur?, Travail louable cherchant à joindre les efforts en faveur de la corrida (je suppose qu’au Mexique).

« Celui qui souscrit, artiste plasticien, mexicain et fervent amoureux de la tauromachie, par héritage culturel et conviction magnifiés avec l’âge, exprime sincèrement, à part entière, que face aux problèmes évidents que traverse le parti bien-aimé par le hasard des temps des taureaux, il est aujourd’hui quasiment indispensable que tous les acteurs au moins s’entendent sur la manière de soutenir leur défense.

«Sans tant de rouleau: Tauromaquia Mexicana a présenté une édition dudit concours en utilisant des illustrations d’un artiste espagnol. Sans être jingo ni amer et sans reconnaître la qualité de tout artiste espagnol et de tout pays, ainsi que le respect de tous ceux qui font de la tauromachie son métier, il me semble que l’édition précitée manque de représentativité et de véracité nationale en matière graphique.

«On parle d’un« chapitre mexicain »et ses artistes visuels sont mis de côté, ce qui n’enlève en rien à ceux d’autres régions du monde, il pourrait donc bien inclure plusieurs brillants artistes taurins mexicains actuels et actuels. Cela me semble une grave ignorance de la part des rédacteurs en chef et de ceux qui ont composé ce «chapitre du Mexique».

«Messieurs: Votre livre manque de véracité visuelle, pas de qualité ou d’objectivité littéraire, puisque nous sommes d’accord sur son sujet, sans doute plus que jamais nécessaire aujourd’hui. Je vous laisse, au cas où vous ne connaissez pas le sujet, la tâche de travailler dur pour apprécier tout ce que valent le graphisme et l’art taurin mexicain actuel. Peinture, sculpture, photographie, etc. Bien entendu, si à votre avis sur la validité et la qualité, il n’existe pas plusieurs artistes nationaux dignes d’illustrer leur travail éditorial, alors ne parlez plus de «chapitre mexicain», mais tout au plus de «chapitre hospitalier». Sans plus tarder pour le moment et en vous remerciant par avance pour l’attention portée au présent, je reste très à votre écoute », conclut Francisco Álvarez, plasticien.

Tauromaquia Mexhincada exposera-t-elle un argument qui justifie ses préférences ou ces défenseurs opaques, comme le reste des puissants corridas, continueront-ils à faire ce qu’ils veulent avec leur parti?

