La cooptation empêche ou entrave l’exercice normal d’une activité commerciale, professionnelle ou sociale, généralement comme mesure de pression pour réaliser ou forcer quelque chose. Bien que les fans et le public ne se prononcent généralement pas avec opportunité sur l’offre de divertissement proposée par les propriétaires d’entreprises taurines, l’ère surévaluée du consommateur, qui leur confère un pouvoir de décision exagéré, dans le cas de la fête taurine. il s’est traduit par une absence croissante de personnes fréquentant les places, par un rejet implicite des combinaisons fantaisistes et avantageuses de figurines et de bovins idiots ou de toreros marginalisés et de taureaux exigeants.

Le festival de la tauromachie est une question d’émotions, pas de divertissement, un principe inaltérable qu’au Mexique les bailleurs de fonds du spectacle refusent depuis des décennies d’accepter. Et comme leurs bénéfices ne proviennent pas de la présence des gens sur les places, ils ne se soucient pas de respecter ce principe. Ensuite, les jilgueritos du système, menteurs mais assidus, se précipitent pour blâmer les hommes anti-taurins pour cette situation, les rendant coupables du manque de passion dans l’arène. Pauvre parti, mais avec cette logique cynique que les coupables sont les autres, ça n’ira pas loin.

Ainsi, les représentants des associations d’éleveurs, matadors, subordonnés, hommes d’affaires et, en tant que pylône, le défenseur complaisant de cette tauromachie inefficace appelée Tauromaquia Mexicana, respectant les indications du monopole, c’est-à-dire d’Espectáculos Taurinos de México, SA (ETMSA), La division taurine du Grupo Bal, propriété d’Alberto Baillères, propriétaire des principales places du pays et concessionnaire de la Plaza México jusqu’au début de l’année prochaine, a publié la semaine dernière deux déclarations qui révèlent qui est en faveur du parti et qui ne veut que le contrôler , qu’il en soit ainsi avec une maladresse répétée.

Dans un premier communiqué encombrant du 2 août, le monopole et ses alliés ont mis en garde les organisateurs d’un festival annoncé pour le 8 août dans le bétail Tlaxcalteca de De Haro, dûment autorisé et avec les mesures sanitaires appropriées, leur décision de: ( i) ne pas participer à des événements tant que les autorités ne l’ont pas autorisé et (ii) ne pas participer à des fêtes taurines sans public à huis clos, diffusées par tout moyen de communication.

Ils ont tenté de contourner le gouvernement de l’État de Tlaxcala et les autorités sanitaires, qui, dans l’exercice de leurs pouvoirs, avaient accordé les permis correspondants pour un concours de bétail intéressant – Piedras Negras, Coaxamalucan, De Haro et Felipe González, avec les matadors Jerónimo et Arturo Macías -, mais lorsqu’ils ont vérifié que ni l’autorité ni l’Institut Tlaxcalteca de développement taurin ni les participants de la célébration ne se sont croisés les mains, ils n’ont eu d’autre choix que de respecter leurs décisions et dans un deuxième bulletin du 5 août, rectifier: Les événements La tauromachie qui a lieu dans un cadre privé, comme les ranchs de bétail ou les fermes, les hôtes et les toreros par intérim, ont pleinement le droit de le faire, nous recommandons seulement de se conformer aux mesures sanitaires de l’autorité …

Maintenant, que veulent le monopole taurin et ses alliés avec ces tentatives d’interdiction? Saboter toute initiative qui ne vient pas de leurs bureaux? Montrer que le parti mexicain leur appartient, même s’ils le dérangent et le dégradent? Cause plus de désunion et de désunion? Représailles contre les rebelles? Nous saurons bientôt. La bonne nouvelle, c’est que certains ont déjà osé.