Le collectif Rock en tu Idioma Eléctrico en a encore besoin jusqu’au dernier souffle: Sabo Romo

▲ Le concert sera diffusé en ligne depuis l’Auditorium National le 5 septembre, sans public, et l’album, qui sera disponible sur les plateformes le 27 août, a été enregistré dans l’enceinte de chaque participant. Photo gracieuseté de la production

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Mercredi 12 août 2020, p. 8

Depuis l’Auditorium National, avec une assemblée spéciale, mais sans une capacité de 10000 personnes, le concert Rock en tu Idioma Eléctrico sera retransmis en direct en streaming, avec un groupe de musiciens, qui en ont encore besoin jusqu’au dernier souffle, après presque quatre décennies.

L’aventure électrique, dirigée par Sabo Romo – qui sera en ligne le 5 septembre – marquera le début d’une série de transmissions qui aura lieu sur le site de Reforma, qui a fermé ses portes depuis le début de l’urgence sanitaire.

Dix thèmes choisis

Dans le même temps, a expliqué Romo, l’album sera présenté avec 10 chansons qui ont même été choisies arbitrairement. C’est un retour, a-t-il ajouté, à celui de base, à brancher un câble ou un haut-parleur et à jouer.

Parmi les nouveautés, il a souligné que l’album avait été enregistré à distance – par chacun des musiciens depuis leur lieu de détention – et sous la houlette du bassiste de Caifanes.

Cette production rassemble une douzaine de versions puissantes de tubes rock espagnols qui ont marqué une époque, qui seront disponibles à partir du 27 août sur les plateformes numériques.

Dans ce processus, a poursuivi Romo, le groupe était considéré comme restant proche, pour diverses raisons, en plus du fait qu’il ne serait pas possible d’avoir un orchestre, ni en personne dans un studio d’enregistrement, mais oui, tout le monde devrait s’enregistrer et répondre à votre propre besoin de production.

Après avoir résolu ces aspects, «le choix de chacun des sujets était inhérent; c’est-à-dire que si nous ne jouons pas à Neon Love Games, ce sera Il n’y a rien d’éternel, du même groupe; ou si nous ne jouons pas je vais chercher, de Bon et les ennemis du silence, nous avons choisi Look like monkeys; une chose nous a conduit à une autre ».

Le collectif Rock en tu Idioma Eléctrico est une continuation de celui qui a été formé en 2015 pour Rock en tu Idioma Sinfónico.

Le concert sera diffusé sur la plateforme eticket LIVE le samedi 5 septembre à 21h00.