Vendredi 14 août 2020, p. 7

L’Argentine Leila Guerriero s’est fait la faveur de réaliser deux choses: la première, avoir un look qui ne manque de rien, pas même l’invisible; le second, une grande capacité à analyser le comportement humain. Ainsi, de manière exemplaire, il s’éloigne des thèmes qui riment avec catastrophe et tragédie, comme ceux dépeints dans Los suicidas del fin del mundo, pour montrer que les mystères de la vie quotidienne sont aussi un sujet journalistique.

La maison d’édition espagnole Libros del Asteroide vient de publier Theory of Gravity. Une sélection des chroniques que Guerriero a écrites pour la dernière page du journal espagnol El País. Un recueil qui a pour dénominateur commun de parler de la nature humaine. Ainsi, les travaux réalisés pour le médium entre 2014 et 2019 ont servi d’ébauche à ce livre.

Dans Traiciones de la memoria, le journaliste colombien Héctor Abad Faciolince a décrit un marchand de légumes argentin qui a refusé de faire du porte-à-porte en utilisant comme argument: je vis de ses tentations, pas de ses besoins. La phrase, appliquée à la presse, explique la nature des colonnes choisies par Guerriero. Alors que ses collègues traitent de questions d’information (telles que l’agenda du président, la météo ou des questions internationales), Leila opte pour une écriture tentante. Ce livre suit cette piste et rejoint le travail précédemment publié par de grands journalistes qui ont ce look fabuleux, Roberto Arlt, Álvaro Cunqueiro, Josep Pla, Maruja Torres, Jorge Ibargüengoitia, tous, comme le dirait le Mexicain Juan Villoro – et qui Ils font également partie du groupe – ils ont perfectionné l’art difficile de vendre de la laitue par son apparence. Un livre de journalisme de tentation qui rassemble 96 histoires et qui, grâce à la manière dont l’auteur en parle, en a l’air dès la première page.

Guerriero raconte ses critères de sélection: il fallait que ce soit l’un de ceux qui avaient un climat, avec des thèmes qui parlaient plus de la nature humaine. Pas sur les problèmes politiques ou sociaux qui se sont produits dans le monde. Mais c’était une chronique qui parlait soudain du moment où un enfant va voir la mer pour la première fois ou de celui qui raconte l’éblouissement d’une personne qui trouve de manière inattendue une voix chantante dans le métro de Buenos Aires.

La résolution de se lancer dans une tâche de cette ampleur ne se résume pas à cela. L’idée du livre a été motivée par la rencontre entre Leila et l’éditeur Luis Solano, qui lui a proposé de faire une sélection pour le recueil.

«… Un jour que nous nous sommes rencontrés à Madrid, je publiais depuis deux ans, et il m’a dit qu’il les aimait. Là, il m’a demandé si je semblais faire une sélection des textes pour les mettre dans un livre. Eh bien, quelques années de plus se sont écoulées depuis cette réunion. Un jour, Luis m’a écrit pour me demander s’il me semblait qu’il y avait déjà un bon capital de colonnes accumulées à sélectionner. J’ai dit oui « .

C’était une tâche très exigeante, dans laquelle il a travaillé pendant des mois: c’était compliqué parce qu’il y avait beaucoup de colonnes, comme 300 à sélectionner; puis trouvez un récit; pas simplement les organiser par ordre chronologique, non, il fallait trouver le sujet du livre. C’était super exigeant.

Tâche personnelle

Le travail de l’éditeur consiste à sélectionner, réviser, commander et préparer le matériel avant qu’il ne soit imprimé ou publié, mais avant cela, Luis a demandé à Lelia si elle voulait travailler avec quelqu’un pour préparer le matériel; elle a répondu non. La raison: il a estimé que c’était une tâche très personnelle, presque comme écrire un livre pour la première fois.

Cette fois, Guerriero n’a pas parlé d’artistes plasticiens, de musiciens, de photographes ou de romanciers. Il n’a pas non plus fait d’interviews ni organisé ses conférences sur le journalisme narratif. Dans la théorie de la gravité, il explore ses propres souvenirs. C’est un texte autobiographique, posé comme un jeu où il dit: je vais le dire, mais en plus grand. En tant que journaliste, il sait très bien jusqu’où il veut s’exposer: avec contrôle et sans cesser d’être clair que ce qu’il raconte de sa vie, de son adolescence, de son enfance ou de sa famille, c’est dire quelque chose de plus grand. Il ne manque jamais de se poser la question: pourquoi le lecteur voudrait-il lire ceci?

L’aspect le plus précieux de l’approche proposée n’est pas l’information qu’il fournit sur sa personne, mais son énorme capacité à rendre compte du détail significatif qui éclaire son portrait, ainsi que son style, composé de phrases courtes et souvent poétiques qui donnent à ses écrits un rythme particulier.

Peut-être que la réception de Théorie de la Gravité peut revenir sur le terrain d’un débat monotone et quelque peu redondant sur les rapports supposés entre littérature et journalisme.Guerriero accepte de parler du sujet: le journalisme narratif est plus ancien que la faim. Maintenant, les médias importants ont un grand nombre de chroniqueurs qui donnent leur avis sur les choses les plus diverses, certains mélangent les questions personnelles avec celles conjoncturelles; d’autres vont pour le purement politique ou économique, mais je crois qu’il y a une longue tradition de chroniqueurs hispaniques qui parlent de sujets plus personnels, je n’oserais pas penser qu’ils sont un nouveau genre.

Il est désormais facile de parler de journalisme narratif. L’auteur a plusieurs livres sur le genre et de nombreuses personnes l’ont lu dans les journaux et magazines, mais en 2006, lorsque la maison d’édition Tusquets a contacté El País pour voir si elle souhaitait donner un aperçu de Los suicidas del fin del mundo, ils ont répondu avec une invitation pour Leila à écrire, à raconter ses histoires en notes car elles trouveraient cela très intéressant. Puis ils l’ont invitée à Babelia, El País Semanal, et un jour, en 2013, lorsqu’elle a visité la salle de rédaction du journal, ils lui ont demandé d’être chroniqueuse pour la dernière page du journal. Ainsi a commencé l’histoire – ou une partie de celle-ci – de l’un des journalistes les plus importants d’Amérique latine, qui regrette qu’en période d’urgence le journalisme se fasse sur Skype.

Dans Theory of Gravity, c’est une belle constellation de souvenirs; 96 histoires sur comment vivre en fonction de ce qui nous concerne.