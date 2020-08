Le théâtre justifie ma vie, c’est pourquoi je cherche toujours un montage: López Tarso

▲ Je suis en bonne santé et heureux, dit le premier acteur, qui prévoit de faire Macario et El Quijote. Photo Medios y Media

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Jeudi 20 août 2020, p. 6

Rien ne change pour un acteur «s’il est présenté à la télévision, au cinéma, au théâtre ou en streaming», a déclaré Ignacio López Tarso, qui, s’adaptant à l’époque et aux conditions actuelles, a adopté – sans résister – la voie virtuelle.

Le théâtre, a souligné l’acteur, c’est ma nourriture, mon divertissement, mes affaires, mon plus grand intérêt et cela justifie ma vie; donc je suis toujours à la recherche d’un nouveau montage pour le faire sur scène, mais j’interprète toujours pour le cinéma, la télévision, les lectures dramatisées, ou autre.

Avec son fils Juan Ignacio Aranda, il jouera aujourd’hui dans la pièce Leonardo y la Máquina de volar, de Humberto Robles, via Zoom. « Ensuite, nous continuerons avec Macario et El Quijote », a déclaré López Tarso lors d’une conversation avec La Jornada.

Nouvelle façon de communiquer avec le public

Ce format virtuel, a-t-il assuré, est un moyen de communiquer avec le public, puisque nous avons trouvé cette voie, après presque un an de non-être sur scène.

Référence du cinéma national, l’acteur de 95 ans a laissé dans l’imaginaire collectif des performances fascinantes, notamment des personnages célèbres du théâtre et de la télévision au cours de plus de sept décennies de carrière.

Pour la première fois de «ma vie d’acteur», a commenté López Tarso, «j’étais sans activité, depuis octobre de l’année dernière; J’ai arrêté de jouer une pièce en saison et ça a été terrible de se retrouver sans théâtre ».

D’abord, se souvient-il, il a dû couper la pièce Une vie au théâtre, qu’il a présentée avec son fils, en raison d’un problème de santé, pour laquelle je suis allé au sanatorium; Quand je suis rentré, c’était impossible, car le campus de l’IMSS avait des difficultés et puis la pandémie est arrivée, une situation très grave dont nous ne sommes pas sortis. J’espère qu’un vaccin sortira pour que cela se termine, il est temps. J’espère que cela se produira le plus tôt possible pour le bien de tous.

Pourtant, López Tarso, n’arrête pas sa recherche scénique; les lectures dramatisées sont quelque chose de très intéressant, car elles obligent à interpréter le personnage sans maquillage, sans costumes ni mouvement. Sans rien d’extraordinaire, cela peut être fait dans une petite ou une grande pièce; vous pouvez être seul ou accompagné. Bref, il a un grand nombre de possibilités; vous devez le chercher.

Il est vrai qu’avec les salles fermées, il n’y a pas de revenus pour le producteur ou pour les acteurs, mais aussi pas de divertissement pour le public. Les cinémas ont ouvert avec peu de capacité et de distance entre le public. Ainsi, avec ces restrictions, le spectacle ne peut pas se faire, c’est presque impossible, mais à mesure qu’il vient les hommes d’affaires devront le faire, qui sont déjà fatigués de ne pas pouvoir travailler.

Bon, mais pas autant qu’un chêne, prétend-il

López Tarso a assuré qu’il était «en très bonne santé; pas autant qu’un chêne, mais j’ai toujours pris soin de moi; J’ai beaucoup fumé et ils m’ont dit «ça lui fait mal», et j’ai arrêté. Il a bu beaucoup de café, ils m’ont dit « ça lui fait mal » et j’ai arrêté; J’ai bu de la tequila, du cognac, de la vodka ou du martini – j’aimais ça -, ils m’ont dit «ça lui fait mal et j’arrête». Alors j’ai laissé tout ce qui me faisait mal; J’ai des restrictions et je les respecte ».

Il a conclu: je vais bien, malgré mes 95 ans, ce qui est déjà un fardeau lourd et difficile; On dit que c’est facile, mais il est difficile de bien arriver à cet âge, avec cette qualité de vie, comme moi. Je suis reconnaissant aux médecins, à ma femme, Clara, qui a pris soin de moi et pour tout ce qu’elle a fait pour moi; à mes enfants, Gabriela, Susana et Juan Ignacio, qui vivent près de moi, ainsi qu’à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je suis bien accompagné et soigné; Je suis en bonne santé et heureux.

Les billets pour Leonardo et la machine volante peuvent être achetés à Boletópolis, sur https://boletopolis.com/es/evento/14722/funcion/5515