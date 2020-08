OU

na cinéphilie sans obstacles. L’une des leçons que la contingence sanitaire laissera peut-être sera la manière dont les plateformes numériques, certains festivals internationaux de films et diverses institutions culturelles ont réussi à compenser la rareté des propositions d’expositions en face à face dans les cinémas et les ciné-clubs. Des initiatives notables d’Ambulante ou Nuestro Cine MX, sur FilminLatino, ou du programme We Are One, qui regroupait les offres de divers festivals, au profil bas surprenant de la Cineteca Nacional au Mexique, dont la proposition en ligne se limite à offrir des cours et pour partager des capsules spéciales ou des visites virtuelles, la réponse artistique aux revers provoqués par la pandémie a été contrastée, mais en général très stimulante. Dans d’autres pays, l’effervescence a été encore plus grande: consultez, à titre d’illustration, certains sites internationaux ouverts au grand public, comme www.cinemathequefrancaise.fr ou troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2. Les incitations au plaisir cinématographique ne manquent pas, sauf pour ceux qui n’ont pas encore décidé de les chercher.

Signe de la persistance des engagements culturels, le Goethe Institute, en collaboration avec la plateforme numérique FilminLatino, célèbre en ligne la 19e édition de la Semaine du cinéma allemand au Mexique, qui est traditionnellement diffusée par la Cineteca Nacional et divers théâtres commerciaux. A cette occasion, du 4 au 16 août, une sélection de 12 films, pour la plupart de fiction, présentés en première dans des festivals tels que la Berlinale, le Filmfest Munich, le Schlingel ou le Dok Leipzig, seront proposés gratuitement. Parmi les titres proposés, et sur les six disponibles, il est possible de mettre en évidence deux réalisations notables: Vale la voz parlé (Es gilt das gesprochene Wort, 2019), d’Ilker Çatak, et Ma finale. Vos débuts (Mein Ende. Dein Anfang, 2019), par Mariko Minoguchi. Deux autres titres très attendus sont When Hitler Stole the Pink Rabbit (Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl, 2019) et le documentaire 800 Times Lonely: A Day with Filmmaker Edgar Reitz (800 mal einsam: ein Tag mit dem Filmemacher Edgar Reitz, 2019) ).

La peur dévore les âmes. Dans le jargon juridique des mairies allemandes, l’expression «vaut le dit mot» fait référence à l’engagement que prennent les couples lorsqu’ils se marient. Dans le cas de Marion (merveilleuse Anne Ratte-Polle), une Allemande de cinquante ans victime d’une grave maladie, et de Baran (Ogulcan Arman Uslu), son épouse kurde de 25 ans, serveur, prostituée et voleuse occasionnelle, le mariage s’avère être de convenance mutuelle. Cela vaut le mot dit, par Ilser Çatak, commence par cette cérémonie de mariage artificielle et raconte ensuite la douloureuse cour unilatérale qui permettra à Baran de voyager de Turquie en Allemagne, et Marion, qui décide de contribuer à cet effort, de découvrir une utilité morale et un profit. d’énergie, dans le moment difficile qu’il traverse. De cette intrigue, d’apparence conventionnelle, se dégage l’exploration très fine de la rencontre de deux solitudes, celle de l’émigrant anxieux qui sur le territoire d’un autre affrontera discrimination et racisme, et celle d’une femme de caractère fort qui est soudainement en proie à une vulnérabilité. déconcertant émotionnel. Loin de la tentation mélodramatique implicite (décalage intergénérationnel, maladie en phase terminale incertaine, xénophobies latentes), le film choisit la sobriété formelle et une fin ouverte. Un pari gagnant.

Jeux d’amour et de hasard. À mes débuts. Votre dernier long métrage de Minoguchi, le jeune Aron et Nora, un couple sentimental, se disputent et ne sont pas d’accord sur le sujet de la relativité. Peu de temps après, Aron perd la vie dans un braquage de banque sous les yeux de sa petite amie. Dans le même temps, dans une autre partie de la ville, Natan, un homme taciturne, perd son sang-froid et son travail lorsqu’il tente, par tous les moyens, de se procurer l’argent nécessaire pour soigner la grave maladie de sa fille de huit ans. Lorsque les vies de Natan et Nora coïncident par hasard, la vieille discussion avec Aron prend des connotations dérangeantes pour elle, et sa perplexité augmente lorsqu’elle se rend compte que le hasard peut contrecarrer tout déterminisme fatal dans la réorganisation de la vie d’une personne, y compris sa capacité à faire face à un duel. Avec une grande habileté, le réalisateur mêle les deux histoires, les organisant en trois temps (passé, présent et futur) dont la combinaison aléatoire souligne le thème central de la coïncidence avec des rebondissements narratifs audacieux.

Pour accéder au calendrier et aux synopsis des films de cette Semaine du cinéma allemand, voir: www.goethe.de/cinefest et www.filminlatino.mx1

