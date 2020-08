China Literature, qui est à la fois la principale librairie en ligne de Chine et propriétaire de l’un des plus grands producteurs de télévision du pays, est passée de bénéfices de 55 millions de dollars il y a un an à des pertes nettes de 465 millions de dollars au cours des six mois précédant juin. Les revenus ont augmenté de 10% à 461 millions de dollars.

La société, qui est détenue majoritairement par le géant des médias sociaux et du divertissement Tencent mais est cotée séparément à Hong Kong, a déclaré que ses performances financières avaient été sapées par l’impact du coronavirus et par d’énormes dispositions chez New Classics Media, le producteur de films et de télévision. acheté en 2018.

Son dépôt réglementaire a été un énorme mea culpa, répertoriant les échecs de gestion dans les deux secteurs d’activité. Plus tôt cette année, China Literaturew a été confrontée à une quasi-révolte d’auteurs inquiets des changements prévus dans la bibliothèque en ligne. Cela a conduit à la mise à l’écart de plusieurs cadres supérieurs et au parachutage d’Edward Cheng Wu, PDG de l’entreprise cinématographique de Tencent, Tencent Pictures, en mars.

«Les résultats décevants nous ont fait prendre conscience que le manque de résilience de notre modèle commercial sous-jacent et nos problèmes structurels se sont accumulés ces dernières années», a déclaré Cheng. «Nous sommes prêts à adopter une nouvelle culture et des idées créatives dans une perspective plus stratégique et multidimensionnelle.»

Les commentaires de Cheng sur les opérations littéraires étaient abjectes. «Nous n’avons pas réussi à prendre pleinement soin des sentiments de notre écrivain et à soutenir nos écrivains de manière adéquate par le biais de notre programme d’incitation, et certains de nos écrivains ont exprimé leur inquiétude au sujet des versions précédentes du contrat de l’auteur», a-t-il déclaré. «L’année dernière, nous avons lancé notre application de lecture gratuite Feidu en complément de nos produits de lecture payants. Le produit de lecture gratuite a une forte influence sur certains marchés et sur certains groupes d’utilisateurs, mais la performance globale de Feidu n’a pas été à la hauteur de la position de leader de l’entreprise dans le secteur de la littérature en ligne en Chine.

Le chiffre d’affaires a doublé à 281 $ pour les «produits de plate-forme auto-détenus du groupe… principalement grâce à l’expansion des canaux de distribution et à la volonté croissante des utilisateurs de payer pour notre contenu de lecture au cours du premier semestre 2020.» Il a revendiqué une augmentation de 7,5% d’une année sur l’autre du nombre d’utilisateurs mensuels en ligne de 217 millions à 233 millions au premier semestre 2020, et une augmentation de 50% des revenus moyens par utilisateur. Mais la division a laissé tomber le ballon avec la distribution des produits appartenant à Tencent.

Le pire était de venir dans la division IP, qui couvre les nouveaux médias classiques et les ventes de livres physiques. Les deux côtés de ses activités ont été touchés par les divers verrouillages de coronavirus à travers la Chine.

«En raison du macro-environnement fluide et changeant et de l’épidémie de COVID-19, le cycle de production de NCM pour les projets de cinéma et de télévision s’est allongé et devient moins prévisible», a déclaré China Literature.

La société a comptabilisé 622 millions de dollars de pertes de valeur liées à l’acquisition d’octobre 2018 de New Classics Media. Celles-ci ont été compensées à hauteur de 175 millions de dollars par des paiements de complément qu’elle n’aura pas à effectuer maintenant. D’autres investissements à long terme ont nécessité 35 millions de dollars supplémentaires de charges de dépréciation.

Des remèdes pour changer la culture d’entreprise sont actuellement en cours, dit Cheng. «Premièrement, nous renforcerons notre cœur de métier en améliorant la capacité d’incubation IP, en renforçant les fondamentaux et en accélérant le développement intersectoriel pour accélérer notre développement IP. Deuxièmement, nous améliorerons les fonctionnalités sociales et communautaires de la plate-forme et établirons un lien plus fort entre les produits de China Literature et le portefeuille Tencent. Enfin, nous apporterons des améliorations à notre écosystème centré sur IP, en tirant parti de notre propriété intellectuelle de haute qualité pour construire des partenariats commerciaux et des réseaux dans des segments de contenu tels que la bande dessinée, l’animation, les séries télévisées, les films et les jeux », indique le communiqué de la société.

La mauvaise performance de la littérature chinoise contraste avec la trajectoire de Tencent, qui est l’une des entreprises les plus admirées de Chine. Tencent a vu ses actions atteindre un niveau record il y a une semaine, avant d’être frappé par le décret de Donald Trump contre son produit WeChat aux États-Unis.

Tencent devrait publier ses propres résultats du deuxième trimestre mercredi soir, heure de Hong Kong.

Les actions de la littérature chinoise ont reculé de 3,2% mardi à 50,6 $ HK chacune. Tencent Holdings a regagné du terrain récemment perdu, avec un gain de 2,3% à 513,5 HK $, valorisant le géant à quelque 630 milliards de dollars (4,92 billions de HK $).