Quand Ami a appris qu’elle avait un cancer du poumon avancé au printemps 2017, son mari Billy et les enfants Matt, Bear, Gabe, Bam, Bird, Noah et Rain ont pris la décision de déménager en Californie pour son traitement.

La star de télé-réalité a battu le taux de survie de 3% qui lui était attribué, et lorsque son cancer est entré en rémission, la famille a de nouveau déménagé.

Après la saison 8, les Browns ont déménagé de façon permanente dans l’État de Washington, et ils y sont depuis.

En 2019, Ami et Billy ont confirmé à People qu’ils avaient acheté une vaste propriété dans les montagnes des Cascades du Nord.

«Nous sommes tombés amoureux de toute la région», a déclaré Billy à propos de la façon dont il a été présenté pour la première fois dans la région dans les années 70.

Malheureusement, Bear Brown a confirmé dans un post Instagram que la maison familiale avait été perdue en raison des incendies de forêt qui faisaient rage dans l’État de Washington et en Californie.

« Nous avons subi une perte dévastatrice [sic] hier, un feu a balayé notre montagne, notre maison! La perte [sic] semble être génial! Ça brûle toujours », a écrit Bear sur son compte Instagram privé, par The Sun.« Je tiendrai tout le monde au courant. Dieu vous protège! »

Un représentant de la famille a dit plus tard au Sun que «beaucoup avait été perdu», mais que tous les membres de la famille étaient indemnes à cause des actions rapides des pompiers.

« Nous sommes très reconnaissants que la famille soit en sécurité et avons une immense gratitude pour les pompiers qui se sont assurés de cela », a déclaré le représentant dans un communiqué.

De plus amples informations sur l’étendue des dégâts n’ont pas encore été révélées.

