Fervent partisan des nouveaux réalisateurs, la maison de vente parisienne Celluloid Dreams a sorti deux clips et l’affiche de «Memory House» («La Casa de Antiguedades») du Brésilien João Paulo Miranda Maria, un premier long métrage, mais aussi le seul latino-américain titre à inclure dans la sélection officielle de Cannes cette année.

«Memory House» sera maintenant présenté en première mondiale au début de septembre comme l’un des 50 longs métrages dans un Toronto allégé. Il a également été confirmé mardi pour la liste des nouveaux réalisateurs de Saint-Sébastien, une vitrine de nouveaux talents influente.

Écrit par Miranda Maria, «Memory House» s’ajoute au canon de films en plein essor du Brésil examinant ses problèmes raciaux et sociaux urgents.

Une première séquence surprend Cristovam alors qu’il se traîne dans une ruelle raillée par des adolescents locaux. Travailleur noir âgé mais toujours robuste du nord rural du Brésil, souvent encore pauvre en saleté, Cristovam a déménagé dans le riche sud du Brésil pour travailler dans une usine de lait dans une ancienne colonie autrichienne toujours aux airs aryens.

Ostracisé et abusé par les habitants xénophobes de la ville dont les gros bonnets prêchent leur supériorité sur le reste du Brésil, Cristovam traverse un chalet de style alpin dans la deuxième séquence.

La cabane se révélera remplie de souvenirs anciens, le reliant à ses racines. «Comme si cette maison de la mémoire était encore vivante, plus d’objets commencent à apparaître», suggère le synopsis du film. Cristovam commence à renouer avec les légendes et les croyances de son nord du Brésil natal, telles que les cow-boys rédempteurs et les bêtes surnaturelles, comme la créature ressemblant à un taureau sur l’affiche du film. Cristovam commence également à planifier un acte de vengeance.

Cristovam est joué par l’acteur brésilien Antonio Pitanga, 81 ans, qui a joué dans «Barrovento» en 1962, le premier long métrage de Glauber Rocha, le père fondateur du cinéma brésilien Novo des années 1960. «Memory House» a été photographié par le directeur de la photographie de «A Fantastic Woman», Benjamín Echazarreta, les clips faisant allusion au style préféré de Miranda Maria de plans fixes richement détaillés qui font du film, insistent ses producteurs, un film mieux apprécié dans les salles de cinéma.

«Memory House» est produit par Paula Cosenza et Denise Gomes de Be Bossa Entertainment au Brésil, dont les crédits incluent «Ausência» de Chico Teixeira et «Violeta Went to Heaven», lauréate du Grand Prix du Jury Sundance, et Didar Dohmeri de Maneki Films. Basée à Paris, elle a produit «La Cordillera» de Santiago Mitre et «Paulina», lauréate de la Semaine de la critique de Cannes et sa prochaine «Petite Fleur», ainsi que la joueuse cannoise d’Eva Husson «Girls of the Sun» et «Bang Gang» (A Modern Histoire d’amour).

Miranda Maria est née dans la région de Sao Paulo. C’est un cinéaste, cependant, que la France a pris à cœur, ses courts-métrages à la Semaine de la critique de Cannes («Command Action») et à la compétition de Cannes («La fille qui a dansé avec le diable», qui a remporté une mention spéciale), aussi bien comme le Festival de Venise («Meninas Formicida»). Le scénariste-réalisateur a développé «Memory House» dans le cadre du programme de résidence Cinéfondation du Festival de Cannes à Paris.

Alors que la production brésilienne diminue, décimée par son gouvernement central, «Memory House» se profile non seulement comme l’un de ses débuts les plus attendus, mais comme des films en général.

