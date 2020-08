Le gingembre est un tubercule très apprécié en médecine alternative, car il aide à éliminer la toux, les maux d’estomac, les flatulences et l’inflammation abdominale.

Thé au gingembre et au citron Thé au gingembre et au citron

D’autre part, le citron est l’une des meilleures sources de vitamine C et d’antioxydants, il possède également des propriétés qui aident à améliorer la digestion, c’est pourquoi il est excellent pour lutter contre le surpoids et l’obésité.

Ingrédients

Un citron

200 ml d’eau

Deux ou trois tranches de gingembre

Thé au citron et au gingembre

préparation

Pour commencer dans une casserole, porter l’eau à ébullition avec le gingembre et laisser cuire environ 5 minutes et retirer du feu, puis ajouter le citron et servir.

Remarque: Pour obtenir des résultats plus rapides avec cette boisson, il est recommandé de la boire à jeun et avant d’aller dormir, même si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner cette boisson avec un peu de miel naturel.