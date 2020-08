Les films muets des années 1920 ne pouvaient être surpassés même par les progrès technologiques que l’industrie présente aujourd’hui. Certains critiques estiment que la fin du silence et l’arrivée des films sonores ont rompu avec une expression artistique qui « parlait » d’elle-même et sans avoir besoin d’éléments supplémentaires. Nous ne voulons pas dire par là que le son dans les films n’est pas nécessaire, mais souvent, surtout maintenant, rompt avec d’autres récits tels que le visuel.

La dernière période du cinéma muet à la fin des années 20 et avec l’expressionnisme allemand à son apogée, a rendu le son plus que suffisant grâce à la force visuelle que les réalisateurs allemands ont donné aux histoires et aux bandes telles que le cabinet du Dr Caligari, Nosferatu , Faust, Die Nibelungen et Metropolis 1927 sous la direction de Fritz Lang, l’une des plus grandes œuvres de cinéma qui est même considérée comme un film épique.

D’autres régions d’Europe ont marqué l’histoire du cinéma muet avec des cassettes telles que La Passion de Jeanne d’Arc de 1928; cependant, et comme nous l’avons mentionné dans d’autres versements, L’Allemagne et ses cinéastes ont vu dans l’après-guerre, un prétexte pour faire du cinéma une archive historique et métaphorique de sa réalité, mais aussi une manière d’anticiper l’avenir qui, on le sait, n’était pas du tout prometteur.

Hitler en 1924 Il a été condamné à la prison pour avoir tenté un coup d’État ou une révolution visant à renverser le gouvernement qui «trahissait» le peuple allemand en signant les traités qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale.Mais ils ont également laissé l’Allemagne embourbée dans la pauvreté, le désespoir et le chaos. Avec cela, sa figure est devenue emblématique ajoutée à un discours puissant qui l’a amené à devenir en quelque sorte le thème central, quoique de manière très subtile, de diverses productions de l’époque.

L’un d’eux était Métropole depuis Lang, qui est considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma grâce à plusieurs éléments distinctifs qui en ont résulté précurseurs d’un nouveau genre, la science-fiction. Cependant, il y a plus. Le travail de conception de la production effectué en Metropolis d’Edgar Ulmer aux côtés d’une équipe composée du photographe Karl Freund et de l’artiste Otto Hunte.

Fritz Lang a pris le roman éponyme de Thea von Harbou, sa femme, pour le porter à l’écran avec une série d’images et de séquences impressionnantes qui ont marqué et établi le genre – bien qu’il ait été déformé au fil des ans – et l’art lui-même. Metropolis présente un futur dystopique et gothique situé au 21e siècle où la société est divisée en deux classes: les industriels qui vivent au sommet de l’immense ville et possèdent les moyens de production; et les travailleurs marginalisés, ou plutôt les esclaves, qui soutiennent ceux qui sont au sommet d’une manière presque littérale.

Oui, Métropole C’est un film de science-fiction mais il ne s’agit pas de science, mais d’un avenir peu encourageant, de la catastrophe que représente un monde industrialisé et technologique avec des systèmes oppressifs: dystopique. Et avec cela, nous revenons au fait que l’expressionnisme allemand dans le cinéma a dépeint plus tôt l’image d’un homme qui élèverait l’esprit national, mais détruirait la conscience de tout son peuple.

La plupart des interprétations du cabinet du Dr Caligari à partir de 1920, par exemple, on dit que la figure du mal Caligari et du somnambule de Cesare, représente respectivement l’imposition des autorités et du peuple allemand. Huit ans après ce film, Metropolis est arrivé avec des concepts forts d’oppression et de liberté ajoutés à la métaphore qui était en avance sur son temps non seulement dans le contexte allemand, mais dans le monde entier.

Avant 1928, l’Europe et plusieurs pays portaient le poids de la révolution industrielle et de la misère d’après-guerre, mais il y avait aussi des mouvements pour l’égalité des travailleurs aux États-Unis et la revendication de meilleures conditions de travail.

Métropole a évoqué inconsciemment au cinéma le concept de «comment vit l’autre moitié» développé en 1888 par le journaliste et chercheur danois Jacob Riis, qui a étudié les divisions sociales et économiques parmi les migrants à New York, ceux qui sont arrivés dans le pays américain dans une crise migratoire antérieure à celle d’aujourd’hui. Cette bande de Fritz Lang, en quelque sorte, a montré et révélé les conditions urbaines qui s’annonçaient pour devenir le modèle de la ville aux États-Unis, en Amérique latine, dans les pays les plus pauvres d’Europe et dans la majeure partie du continent asiatique.

Ce qui rend ce film encore plus attractif et mémorable, c’est qu’en réalité, derrière l’idée d’une révolution, il y a l’histoire d’un amour qui n’obéit pas aux préceptes sociaux, économiques et politiques. María et Freder, interprétés par Brigitte Helm et Gustav Fröhlich, représentent chacune des couches sociales du film.

Maria est une belle jeune femme qui prête son image pour encourager les travailleurs à réagir et à faire quelque chose contre l’oppression tandis que Freder est un jeune fils riche d’un des plus grands industriels de la grande ville. Cependant, rien de tout cela ne les empêche de s’aimer jusqu’à ce que Maria, kidnappée par le méchant scientifique Rotwang, soit transformée en robot violent sur les ordres du père de Freder. Le reste est compté seul: la révolution ne commence pas sans avoir d’abord établi le désastre et le possible extermination des classes inférieures qui ont été révélées et qu’avec sa fin, celle des classes supérieures viendrait aussi.

Une autre des grandes contributions de Lang à Metropolis a été le concept de « Mittler » dans le personnage de Maria. Elle est le lien entre la classe ouvrière la plus basse et l’élite de la ville. C’est un médiateur qui, en l’absence de raisons et d’objectifs, prend le leadership et mobilise les gens avec des mots. « Mittler » est un mélange entre Hitler et « médiateur » qui est attribué, principalement, non aux actions du personnage de Marie – qui a aussi de bonnes intentions et dont le mobile est l’amour – mais aux décisions d’Hitler lorsqu’il a commencé à appliquer ses préceptes de violence et de racisme conduits par son oratoire lié à la drame de leurs présentations.

Hitler croyait que les masses étaient des femmes; c’est-à-dire dramatiques, et à cause de cette condition, ils étaient manipulables. Il en va de même pour les classes populaires. Ce n’est pas qu’elles soient «féminines», mais que dans l’ignorance dans laquelle elles restent enfoncées, elles perçoivent tout discours comme une vérité absolue.

Qu’en est-il du cinéma comme simple expression artistique? Comme nous l’avons mentionné au début, Métropole et Fritz Lang est entré dans l’histoire – malgré le fait que le premier exemplaire de plus de deux heures ait été perdu – grâce au potentiel qu’ils ont vu non seulement dans le scénario et les performances dramatiques, mais dans divers aspects tels que l’art et la conception de la production . La scène dans laquelle María est transformée en un étrange robot est considérée comme l’une des plus emblématiques de l’histoire du cinéma; Il en va de même ses scénarios futuristes qui, bien qu’ils utilisaient l’essence de l’expressionnisme allemand, n’étaient pas aussi évidents que dans Caligari et un peu moins à Nosferatu.

A tout cela s’ajoute le travail de Gottfried Huppertz dans la partition du film.a, important de comprendre l’intensité des visuels faute de mots; et l’un des supports promotionnels les plus importants, en particulier l’affiche renommée de Métropole conçu par Heinz Schulz-Neudamm et qui a atteint un prix historique lors d’une vente aux enchères au XXIe siècle. La raison? Il n’en reste que quatre exemplaires.

Les premiers exemplaires de Metropolis ils ont été perdus entre l’échec lors de sa première, la durée de la première et l’histoire qui n’était pas compréhensible pour un public qui n’était pas préparé; cependant, parmi les restaurations, la plupart des extraits réunis en 1984 ont réussi à survivre grâce à l’intérêt et à l’amour de Giorgio Moroder pour l’histoire et la musique.

Cette même année, il est sorti la première version restaurée du film avec des couleurs et une bande originale composée par Moroder qui comprenait des collaborations avec Freddie Mercury et Bonnie Tyler. Cette œuvre, transcendantale à plus de 30 ans après son départ, a d’abord enragé les «cinéphiles classiques» pour avoir violé la première vision de Lang; Cependant, cela signifiait quelque chose de plus important pour le cinéma, car Metropolis a ravivé sa mémoire et atteint de nouveaux publics qui ont compris d’où venaient les grands films comme Blade Runner de 1982.