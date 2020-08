L’artiste Danna Paola profitez de mini vacances, après le succès de « Ne danse pas seul », simple que la mexicaine chante avec son nouveau collègue et ami, Sebastián Yatra.

Après tant de stress, et pas seulement sur le lieu de travail, l’actrice également, ancienne star de Élite, Il a décidé de s’accorder un répit mérité sur les plages de son pays natal. Rappelons-nous qu’elle et la Colombienne étaient liées de manière romantique, après Yatra et son ex-petite amie Tini Stoessel finira.

Danna Paola. L’histoire Instagram de Danna Paola.

Avec ses amis et sa famille, Danna Paola a téléchargé des photos sur son compte Instagram officiel, se remplissant de likes et de commentaires flatteurs de sa part. plus de 26 millions d’abonnés, ceux qui ne peuvent pas croire à quel point le célibat se sent bien.

Profitant d’un beau et célèbre vêtement des années 80, le Mexicain porte des maillots de bain psychédéliques, aux couleurs pastel mais aussi en noir et blanc. Au cours des dernières heures, il a publié une histoire sur son Instagram @dannapaola et a laissé tout le monde surpris. On aurait dit qu’il allait faire l’impensable!

L’histoire Instagram de Danna Paola.

C’est un gros plan qui provoquerait une crise cardiaque pour n’importe qui. Danna Paola n’a pas eu besoin de montrer son visage devant la caméra, pour mettre en valeur sa majestueuse beauté. La Mexicaine s’amuse et seule, quelqu’un parviendra-t-il à gagner son cœur un jour?