▲ Photo gracieuseté d'Amacc

Mardi 11 août 2020, p. 6

Pour la compositrice Lucía Álvarez, l’Ariel de Oro sera le septième prix qu’elle reçoit de l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques (Amacc), mais cette fois, il lui a été décerné pour l’excellence de ses contributions à l’industrie cinématographique.

Álvarez a créé la musique de films tels que The Empire of Fortune (1987), The Beginning and the End (1993), The Queen of the Night (1994), The Alley of Miracles (1995), Fairy Tales for Sleeping Crocodiles (2002) ), Mezcal (2006) et The Attack (2010); De plus, il a composé pour environ 35 pièces.

Ce sera dans le cadre de la 62e édition de la cérémonie des prix Ariel, qui sera diffusée en format virtuel le 20 septembre, où le compositeur et pianiste recevra la statuette qui reconnaît et valorise l’œuvre de toute une vie.

Je suis enthousiaste et très heureux, car ce sont les spécialistes du cinéma qui composent l’Amacc qui décernent le prix; Ce n’est pas n’importe quoi et ce n’est pas non plus aléatoire, a déclaré le compositeur dans une interview à ce journal.

Lucía Álvarez n’a jamais douté de sa vocation, qui serait son mode de vie et sa passion: la musique est tout pour moi, je l’adore. J’ai commencé quand j’avais quatre ou cinq ans, et je n’ai jamais arrêté, pas un seul jour; Je vis d’elle, elle est ma grande amante et elle est si bonne qu’elle me soutient même, et très bien.

J’apprécie même mon travail d’enseignant à la Faculté de musique de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM). J’adore travailler avec les garçons, confirmer leur envie d’apprendre, les idées qu’ils ont, ainsi que leur fraîcheur; J’ai eu des étudiants très brillants qui s’efforcent.

En souvenir d’Arturo Ripstein

Parmi les anecdotes qu’Álvarez se souvient de sa carrière prolifique, il a raconté sa rencontre avec le réalisateur Arturo Ripstein et comment il a commencé à travailler avec lui. C’est une très longue histoire, dit-il.

Après leur rencontre, un certain temps s’est écoulé et c’est le cinéaste qui l’a recherchée et a pris rendez-vous chez elle. « J’étais très nerveux; Je suis monté dans son appartement et il m’a dit: « Tu es le meilleur, le meilleur pour la musique de film. » J’ai répondu: « Monsieur, je ne sais pas si c’est le meilleur, mais j’aime vraiment le faire. » « Ah, eh bien, si tu n’es pas la meilleure, » répondit-elle, « je m’en fiche, » et il m’a claqué la porte sur le nez.

«Je suis descendu au rez-de-chaussée et suis sorti de l’ascenseur, mais j’ai pensé:« Je veux faire la musique de cette cassette »; puis je suis remonté; Arturo a rouvert la porte et je lui ai dit: « Monsieur, je suis le meilleur. » « Alors vous pouvez entrer, » dit Ripstein. «

À partir de ce moment, une équipe de travail a commencé, dont Lucía Álvarez est reconnaissante, car il y avait cinq films; le début était L’Empire de la Fortune. J’aurais aimé qu’il y en ait un sixième, a avoué le compositeur.

Plus tard, il a également collaboré avec Juan Ibáñez avec qui il a fait du théâtre; ainsi que Héctor Azar, Alberto Isaac, Juan Manuel Montoro, Jorge Fons, Javier Patron, Ignacio Ortiz, Max Ferrá, Héctor del Puerto et Raúl Zermeño, entre autres.

Quelque chose dans sa voix, avec une légère touche mélancolique, se fit entendre: C’est comme ça que l’on va, jusqu’à ce que d’autres générations viennent avec de nouvelles idées, à la fois de réalisateurs et de musiciens, et soudain, une sorte de ferme la page de cette activité. Autrement dit, a-t-il précisé, «ce n’est pas parce que vous ne voulez pas faire plus de films, mais parce que – je n’aime pas le dire – mais ça se démode un peu; et je n’aime pas commenter là-dessus, parce que par exemple, Ennio Morricone, avec qui j’ai étudié pendant un moment, a été actif jusqu’à presque sa mort ».

La musique, a déclaré Lucía Álvarez, est une invitée de plus au cinéma; c’est comme une partie du casting; là ça dépend du directeur, de la façon dont il pense sa ligne, il est l’autorité; mais s’ils m’invitent à collaborer sur un film, bien sûr je l’aime parce que c’est un travail d’équipe; Le contraire se produit lorsque j’écris une œuvre pour un concert, car rien d’autre n’est mon rôle et moi; ici je fais ce que je veux et dans la mesure où je veux.

En plus des Arieles, la compositrice, ravie et heureuse de sa profession, a reçu le prix Coatlicue, décerné par le Collectif International des Femmes dans l’Art et des Femmes dans la Musique, ainsi que la Médaille Sor Juana Inés de la Cruz, que l’UNAM lui a décerné, entre autres distinctions.