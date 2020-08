Depuis l’atterrissage sur la lune en 1969, la NASA a tenté de capturer des messages de la Lune sans succès, mais aujourd’hui, elle a finalement réussi à récupérer un signal du satellite de la Terre après plus de 50 ans de tentatives infructueuses grâce à l’orbiteur de reconnaissance lunaire. (LRO).

« />

Différents réflecteurs sont installés sur la Lune pour émettre des signaux, mais tous ont perdu leur signal au fil des années et ont cessé d’être actifs en 2010 de façon permanente, sans avoir réussi à renvoyer un signal vers la Terre.

Ceux-ci ont été installés par les projets spatiaux russes et américains entre 1969 et 1973 et, selon l’hypothèse de la NASA, ils étaient remplis de poussière et ne pouvaient donc jamais renvoyer de signaux vers la Terre pendant leur disponibilité.

Cependant, malgré les complications, ils ont finalement réussi à récupérer un signal de la lune grâce à la sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), qui avait perdu sa communication depuis longtemps, ce qui a également fourni des informations sur l’interaction entre la Lune et la terre.

Grâce au message envoyé par la sonde sur la Lune, il a été constaté qu’elle s’éloigne de la Terre d’environ 3,8 centimètres par an en raison des interactions gravitationnelles entre les deux, mais aussi avec les autres masses proches de la Terre et de l’orbite lunaire. .

Selon Xiaoli Sun, qui était en charge de la conception du réflecteur avec lequel le LRO a pu transmettre un message à la Terre, cette découverte peut nous aider à comprendre la manière dont les corps et la gravité se comportent au sein du système solaire. .

« />

Avec cela, vous pouvez également avoir une meilleure compréhension de l’étude de la Lune et trouver un meilleur moyen d’établir des points d’observation et d’étude plus précis et plus clairs dans les orbites réalisables pour l’humanité en ce moment.