La sonde spatiale OSIRIS-REx se rapproche de plus en plus de l’atterrissage sur l’astéroïde Bennu, une masse stellaire dangereuse qui s’approche de la Terre avec une trajectoire de collision possible. La NASA espère atterrir sur l’astéroïde pour l’étudier et analyser ses dangers réels.

« />

Selon les informations du Goddard Space Flight Center de la NASA, OSIRIS-REx se déplace actuellement à une distance de sécurité de 40 mètres et s’approche bientôt pour tenter un atterrissage., dans une manœuvre complexe et qui nous fournira des informations importantes sur l’astéroïde Bennu.

La zone où cette sonde spatiale essaiera d’atterrir est dans celui connu sous le nom de Nightingale, dans l’hémisphère nord de cette météorite, où il vise à collecter des échantillons solides de l’objet qui seront ensuite envoyés sur Terre pour analyse et étude.

Cet atéroïde est aujourd’hui à 288 millions de kilomètres de la Terre, une distance assez courte en termes astronomiques.. Lors du test d’atterrissage, la sonde OSIRIS-REx a pu déployer tous ses instruments sans aucun problème, en plus de pouvoir tout faire en environ 4 heures.

Dante Lauretta, chercheur à l’Université de l’Arizona et responsable de la sonde spatiale a expliqué cette option:

«De nombreux systèmes importants ont été testés au cours de cet essai, à partir des communications, des propulseurs d’engins spatiaux et, surtout, du système de guidage embarqué de suivi des caractéristiques naturelles et de la carte des dangers. Ce test a confirmé que l’équipe et tous les systèmes de l’engin spatial sont prêts à prélever un échantillon en octobre.«

Cette sonde est attendue quitter l’orbite de l’astéroïde Bennu en 2021 et revenir sur Terre en septembre 2023 avec plus de 30 paquets d’échantillons pour comprendre la nature de ce corps spatial en orbite depuis plus de deux ans.

La raison de l’étude de cet astéroïde est qu’il a de grandes dimensions avec simplement 500 mètres de diamètre et est considéré comme un danger particulier, parce que tous les six ans, il s’approche de la Terre de manière dangereuse.

« />

Selon les estimations de la NASA, s’il ne subit pas d’altérations, sa collision avec la Terre aurait lieu en 2199 et Bruce Willis n’est peut-être pas là pour nous sauver.