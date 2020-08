Avec le PlayStation StoreLes soldes d’été annuels de la fin de l’année, vous vous sentirez probablement un peu déprimé en ce moment.

N’ayez crainte, cependant, car les gentils employés de Sony viennent de déployer une autre vente énorme qui offre des rabais importants sur plus de 300 jeux PS4, ainsi qu’une tonne d’économies sur de nombreux DLC et packs d’extension. En effet, la dernière promotion propose un tas de très bons titres de franchises emblématiques et populaires. De Castlevania, Ni no Kuni et Dark Souls, à BioShock, South Park et Metal Gear, il y aura certainement un jeu sur la liste qui vous aidera à bouleverser les sourcils.

Si vous souhaitez accéder directement au récapitulatif complet sur le PlayStation Store, vous pouvez le faire ici. Sinon, nous avons passé au crible les offres pour vous proposer une multitude de recommandations qui vous fourniront des tas de plaisir et un excellent rapport qualité-prix.

4,99 $ et moins

5 $ – 9,99 $

10 $ – 20 $

Comme vous pouvez le constater, la dernière vente de Sony offre une réelle variété de genres. Des JRPG comme Ni no Kuni: Wrath Of The White Witch et The Caligula Effect: Overdose, aux jeux d’action-aventure à la troisième personne comme Vanquish et Bayonetta, à l’horreur mordante comme The Evil Within, il y en a pour tous les goûts. cette toute nouvelle promotion.

Dites-nous, cependant, allez-vous choisir des jeux dans le dernier PlayStation Store vente? Ou allez-vous manquer ces offres? Faites-nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous!