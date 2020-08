La petite maman de Drake a fêté son anniversaire avec une fête éclatante.

Sophie Brussaux s’est rendue sur Instagram pour partager des photos de sa soirée sur le thème des Arabian Nights dans la ville natale de Drake à Toronto. Le peintre et activiste français a bercé des cheveux roses et un caftan rose vif tout en étant entouré de ballons en forme de cœur et de bouquets de roses.

Adonis, son fils de 2 ans avec Drake, a également fait une apparition sur une photo, souriant et applaudissant pendant que sa mère le tenait dans ses bras.

« Thème de l’anniversaire des nuits arabes … J’ai les meilleurs amis jamais merci », a écrit Sophie avant de taguer ses amis. «Merci pour toutes les bonnes vibrations à tous.»

On ne sait pas si Drake a assisté à la fête. Il a gardé sa vie de famille principalement privée, mais en mars, il a partagé pour la première fois des photos de son bébé aux cheveux blonds sur les réseaux sociaux.

«J’ai posté ces photos. C’était génial pour moi », a-t-il déclaré à Lil Wayne sur Young Money Radio. «Je viens de me réveiller un matin et j’étais comme, tu sais quoi? C’est juste quelque chose que je veux faire. Je veux pouvoir aller dans des endroits avec mon fils et partager des souvenirs avec mon fils. Je ne veux pas avoir l’impression qu’à cause d’un choix de vie que j’ai fait pour être une «célébrité», je dois faire vivre tout le monde sous cette couverture. Alors, je voulais juste m’en libérer.

Adonis est né en octobre 2017, mais il n’a été rapporté qu’en mai 2018 que Drake avait secrètement engendré un enfant avec Brussaux, une ancienne star de cinéma pour adultes, après que Pusha-T eut révélé son existence sur sa piste de dissertation « The Story of Adidon ». Drake a ensuite confirmé sa paternité sur son album de 2018 Scorpion.

