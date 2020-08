Don Dokken a commenté George Lynchla décision de retirer le LYNCH MOB Nom du groupe.

Plus tôt dans la semaine, Lyncher a annoncé qu’il terminait LYNCH MOB, apparemment en raison de l’insensibilité raciale du nom du groupe, disant qu’il n’enregistrera plus ou ne se produira plus sous ce surnom.

George Raconté Radio à encre audio: « Le [band] nom lui-même, bien sûr, a toujours été problématique, et maintenant il est inexcusable de garder le nom. Donc, les choses ont en quelque sorte conspiré. Un grand nombre d’événements différents ont été triangulés à ce point où il est logique à chaque niveau de le laisser aller et de l’envelopper avec un joli arc soigné et de passer à autre chose. «

Lyncher a précisé qu’il continuera à faire de la musique et à jouer, mais ne le fera pas sous LYNCH MOB Nom. « Je ne vais plus tourner avec ce nom ni sortir d’autres disques avec ce nom », a-t-il déclaré. «Je jouerai probablement encore avec certaines des mêmes personnes. Nous appellerons cela quelque chose d’autre.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Marci Wiser du 95,5 KLOS radio sur son ancien DOKKEN compagnon de groupe Georgela décision de mettre LYNCH MOB se reposer, Don a dit (entendre l’audio ci-dessous): « Ouais, ils vont tomber [the name] parce que la planète entière doit être socialement correcte maintenant … Le drapeau est parti, le drapeau rebelle est parti maintenant et tout ça, et je suppose qu’ils pensent que LYNCH MOB signifie accrocher des noirs. Alors ils vont le laisser tomber. «

« Sensation méchante réinventée », une refonte de LYNCH MOBpremier album de 1990, arrivera le 28 août via Registres de Rat Pak. Les caractéristiques LP Lyncher et chanteur original Oni Logan, soutenu par la section rythmique du bassiste Robbie Crane et batteur Brian Tichy.

« Sensation méchante réinventée » a été produit par LYNCH MOB et Brian Tichy et mixé / masterisé par Collier Chris « The Wizard ».

Logan première connexion avec LYNCH MOB en 1990, mais a quitté le groupe après la sortie de son premier album, pour rejoindre le groupe à la fin des années 2000.

Logan est présenté sur cinq des LYNCH MOBles huit albums de « Sensation méchante », ainsi que des 2009 « Fumée et miroirs », 2014’s « Soleil Rouge Soleil », 2015 « Rebelle » et 2017 « La fraternité ».

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).