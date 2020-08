L’ancienne star de Glee Lea Michele est sérieuse au sujet de sa routine beauté. Voici certaines choses qu’elle dit ne jamais faire quand il s’agit de paraître sous son meilleur jour.

Lea Michele refuse de dormir avec du maquillage sur son visage

Lea Michelle à la 10e édition de Veuve Clicquot Polo Classic Los Angeles au Will Rogers State Historic Park en 2019 | Frazer Harrison / .

Se coucher avec un visage plein de maquillage est l’un des meilleurs à ne pas faire sur la liste de Michele. Elle dit également qu’elle ne saute jamais de se laver le visage avant de se coucher. «Aussi fatigué que je le suis parfois à la fin de la journée, je ne saute jamais, jamais cette étape», écrit Michele dans son livre Brunette Ambition. «Lorsque vous laissez votre maquillage, vous le rentrez essentiellement dans vos pores et invitez un bouton pour une soirée pyjama.»

Elle évite d’utiliser des pinceaux sales ou du vieux maquillage

Vous ne trouverez pas de pinceaux de maquillage sales ou de vieux maquillage dans le kit de beauté de Michele. Elle dit qu’elle jette son maquillage tous les trois mois et lave fréquemment ses pinceaux. «J’utilise un spray spécialement conçu pour les laver, mais vous pouvez aussi nettoyer les pinceaux avec un shampooing très doux (assurez-vous simplement de bien les rincer)», a écrit Michele. «Afin de gaspiller le moins possible, je garde ma trousse de maquillage belle et épurée.»

Elle ne partage pas le maquillage

Parfois, des amis partagent du maquillage, mais ce n’est pas quelque chose que Michele aime faire. Elle évite de partager son maquillage en raison du risque accru de contracter des germes ou d’acné. «Même si vous êtes convaincu que vos amis ne souffrent d’aucune maladie transmissible, nous avons tous notre propre ensemble unique de germes, qui ne sont pas formidables à partager (surtout si vous avez une peau à tendance acnéique comme moi)», a écrit Michele .

Lea Michele dort 8 heures

Il est facile de lésiner sur le sommeil, mais ce n’est pas bon pour votre corps. Michele dit qu’elle s’assure de dormir huit heures par nuit. «J’ai vraiment besoin de huit heures», écrit-elle.

Elle ne vole pas avec du maquillage

Michele met une peau saine en premier. Elle préfère garder sa peau propre et saine plutôt que de se maquiller afin d’obtenir un look de voyage impeccable. «Si j’ai une mauvaise journée de peau ou si je sais que je vais rencontrer les paparazzi à l’aéroport, je vais me maquiller et tout enlever dès que je monte dans l’avion», a écrit Michele. «J’ai toujours des lingettes avec moi. J’utilise ce temps dans le ciel pour prendre soin de ma peau et la laisser vraiment respirer.

Elle boit beaucoup d’eau

Vous ne surprendrez pas Michele en train de sauter ses besoins quotidiens en eau. Elle dit qu’elle fait un effort pour rester hydratée. «Comme mentionné, je fais un effort consciencieux pour me mettre le plus possible dans la gorge tout au long de la journée», a écrit Michele.

Elle ne se maquille pas après un soin du visage

Michele dit qu’il est important de permettre à votre peau de respirer après un soin du visage car vos pores sont ouverts. L’application de maquillage juste après un traitement peut obstruer vos pores. «Je réserve un soin du visage quand je peux dire que ma peau a vraiment besoin d’être nettoyée et pendant ce processus, ils ouvrent tous vos pores», a écrit Michele. « Il est très important de laisser votre peau respirer et guérir le plus longtemps possible. »

L’acteur évite également de toucher son visage, surtout quand ses mains sont sales. «J’essaie de ne pas toucher du tout mon visage – et je ne le choisis certainement jamais!» dit Michèle.

Elle ne va pas sans crème solaire

La crème solaire est un must pour Michele. Dans son livre, elle mentionne la peur du cancer de la peau de Jonathan Groff et comment cela l’a convaincue de porter un écran solaire chaque fois qu’elle sort.

Mon ami Jonathan Groff n’a jamais vraiment pensé à protéger sa peau du soleil – après tout, il n’est pas un bronzeur avide et ne pensait pas qu’il était en danger. Mais assez fou, il est allé chez le médecin et a été diagnostiqué avec un cancer de la peau. Ce qui est encore plus effrayant, c’est que son médecin lui a dit que si cela n’avait pas été vérifié, il aurait pu être mort en quelques mois. Même si je suis naturellement sombre et peu enclin à brûler, grâce à Jonathan, je porte toujours, toujours un écran solaire: je mets un SPF 50 sur mon visage et un SPF 20 sur mon corps et je vais religieusement faire des tests de taupe. Même si vous ne vivez pas sous le soleil de Los Angeles, protégez votre peau du soleil! Lea Michele, «Brunette Ambition»

